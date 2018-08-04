كيف تعد مشروبات الطاقة اللذيذة بالمنزل؟

يعتبر ماء جوز الهند من أفضل أنواع مشروبات الطاقة، لأنه غني بالفيتامينات والإلكتروليتات (electrolyte) كما أنه قليل السعرات الحرارية.

فبعد ممارسة التمارين القاسية، وفقدان الكثير من السوائل في صورة العرق، يفقد الجسم الإلكتروليتات بشكل سريع، لذا يُنصح بتناول المشروبات الغنية بالإلكتروليتات لتعويض ما فقده الجسم، وإلا يعاني الجسم من الوهن والدوار والإرهاق وفي بعض الأحيان الشعور بالغثيان.

لذا تنتشر في الأسواق أنواع مختلفة مما يعرف بـ"مشروبات الطاقة" أو "مشروبات الرياضة" التي يقبل عليها الرياضيون. إلا أن معظم هذه المشروبات تكون غنية بالسكريات، علاوة على بعض المكونات، مثل الألوان الصناعية ومكسبات الطعم التي قد تعود بالضرر على الجسم.

لذا، لماذا لا تعد مشروب الطاقة الخاص بك في المنزل، وباستخدام الفواكه الطبيعية والعناصر الغذائية المفيدة؟

نقدم لك في السطور التالية وصفات لبعض مشروبات الطاقة المفيدة التي يمكن أن تعدها بنفسك، وذلك على ذمة موقع "بولدسكاي" المعني بالشؤون الصحية:

1) ماء جوز الهند والليمون

تحتاج لهذه الوصفة إلى كوبين من ماء جوز الهند، أضف عليهما عصير نصف ليمونة وعصير نصف برتقالة واخلطهم جيداً. ثم أضف ملعقة من زيت جوز الهند وربع ملعقة من الملح، وقم بخلط المحتويات جيداً باستخدام ملعقة، وهكذا يصبح جاهزاً لديك مشروب الطاقة الصحي اللذيذ المعد بالمنزل. فهذا المشروب سيمدك بالطاقة اللازمة.

2) المانغو الخضراء

لإعداد هذا المشروب، قم بغلي ثمرتين من المانغو الخضراء حتى النضج، ثم قشرهما وقطعهما وأضف إليهما القليل من السكر، ثم اخلطهم جيداً وضعهم في البراد لبعض الوقت. يمكنك إضافة بعض من ماء الصودا قبل تناولها باردة.

3) الموز وماء جوز الهند

لتجهيز هذا المشروب، كل ما عليك هو إضافة نصف ثمرة موز إلى نصف كوب من ماء جوز الهند ونصف كوب من عصير البرتقال، واخلطهم جيداً، فيصبح لديك مشروب طاقة غنيا بالبوتاسيوم لذيذ الطعم.

4) السبانخ والأناناس والتفاح

لا تتعجل في الحكم على هذا المشروب قبل أن تقرأ ما يحمله من فوائد. فالسبانخ غنية بمضادات الأكسدة، وسيتم إكسابها الطعم الجيد عن طريق الفواكه الطازجة. لإعداد هذا المشروب الغني، عليك إضافة كوب من أوراق السبانخ إلى كوب من قطع الأناناس وكوب من قطع التفاح و3 ملاعق من عصير الليمون، ثم اخلطهم جيداً بعد إضافة القليل من السكر إذا أردت، فيصبح لديك مشروب طاقة صحي ومفيد.