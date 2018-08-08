8 أسابيع من التأمل تغير حياتك وعاداتك لسنوات

من الفوائد المعروفة للتأمل أنه يخفف التوتر والقلق. وبحسب ما نشره موقع "Care2"، يمنح التأمل من يمارسه شعوراً بالرضا عن طريق تغيير التركيب الفعلي للمخ، حيث أثبتت الدراسات أن ممارسة التأمل باستمرار تؤدي إلى تغيرات جسدية ملموسة.

وليس عليك الانتظار لأشهر عديدة لتلاحظ فوائد التأمل، لأن جلسة لمدة 20 دقيقة تجعلك أكثر هدوءاً وحيوية، وتشير الدراسات إلى أن مجرد 8 أسابيع من التأمل المستمر يمكن أن تغير مزاجك وعاداتك لسنوات.

وتتعدد فوائد التأمل كما يلي:

1- خفض حجم الخلايا في اللوزة الدماغية

إن اللوزة الدماغية هي الجزء من المخ المسؤول عن التوتر والقلق والخوف. ومن خلال التأمل، يمكنك تقليل الخلايا في هذا الجزء من المخ، وبالتالي تنخفض مستويات التوتر وسرعة الشعور بالقلق.

2- تقليل التفكير في الذات

إذا كنت دائم التركيز على نفسك، فمن المستحيل فعليًا أن تقضي أوقاتاً ممتعة، ويصعب أن تكون سعيداً. ولكن لحسن الحظ، تظهر الأبحاث أن التأمل يمكن أن يهدئ من الأفكار ذاتية التركيز، عن طريق تحويل التركيز إلى الأشياء المحيطة، مما يسمح لك بمعايشة الحاضر.

3- إبطاء شيخوخة المخ

إذا أضفت إلى التأمل نظاماً غذائياً صحياً تتبعه، وتمارين رياضية تمارسها بانتظام، يمكن لعقلك أن يعيش شباباً دائماً. أثبتت دراسة من جامعة كاليفورنيا الأميركية أن الأشخاص الذين مارسوا التأمل لمدة 20 عاماً لديهم أمخاخ في حال أفضل بكثير من غيرهم ممن لم يمارسوا التأمل.

4- تعزيز التحكم الذاتي في المخ

يعزز التأمل مناطق التحكم الذاتي في المخ، مما يجعل من السهل التخلص من العادات السيئة. وتظهر نتائج دراسة جامعة كاليفورنيا أن التأمل يكون أكثر فعالية من العلاجات التقليدية في المساعدة على الإقلاع عن التدخين. وينطبق الأمر على خفض تناول السكر والقهوة وأي أنواع إدمان أخرى.

5- تحسين التركيز والذاكرة

يتمتع ممارسو التأمل بالوضوح العقلي بعد أول مرة مباشرة، ولكن تحسين التركيز والذاكرة يستلزم ممارسة التأمل لعدة أسابيع. ولعل أبلغ دليل على تلك الفائدة أن من شاركوا بالفعل في الدراسة العلمية التي أجرتها جامعة كاليفورنيا حصلوا على نتائج أفضل بنسبة 16% في الاختبارات، بعد أسابيع الممارسة التي أجريت الأبحاث والتجارب عليهم خلالها.