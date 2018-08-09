4 طرق كي تستفيد من أصدقائك في تحسين حياتك؟

يكثر الحديث عن مزايا الصداقة والصديق الجيد، كما من الأمور المعروفة على نطاق واسع أن الصديق الذي يعاني من التشاؤم بشكل مفرط، يمكن أن يسبب لصديقه عدوى الاكتئاب. أما الصديق الجيد فهو الذي يقدم لك الدعم خلال الأوقات الصعبة، ويشجعك على أن تصبح الشخص الذي تحلم دائما بأن تكونه. وصدق المثل القائل: "اختر الصديق قبل الطريق".

وهناك 4 طرق تثبت أن صديقك الصدوق يسهم فى تحسين حياتك، بحسب موقع "Care2":

1- إيقاع أسرع وأنشط

أظهرت نتائج الدراسات أن الكثير من الأشخاص أصبحوا يفضلون إدارة شؤون حياتهم بإيقاع أسرع ولمدى أطول، بعدما استفادوا من خوض أصدقائهم تجارب مماثلة. إن الصديق النشيط يشجع صديقه على نبذ الكسل واتباع نمط حياة نشط بما يجلب لك شعورا بالرضا في نهاية المطاف.

2- تحسين الصحة

إن صحبة صديق يتناول الطعام الصحي لهو أمر جيد، حيث يمنحك ميزة التوازن في تناول الطعام، إذ تبين من خلال الدراسات أن أولئك الذين يتمتعون بعلاقات اجتماعية قوية وإيجابية يتمتعون باتزان في ضغط الدم، وتحسن في إفراز الجسم للهرمونات، بالإضافة إلى اكتسابهم لأنظمة مناعية أقوى بل وتقل نسبة إصابتهم بالالتهابات.

3- زيادة الذكاء

يصبح الإنسان أكثر ذكاء كلما أحاط نفسه بأشخاص يتمتعون بالذكاء وتنوع المواهب. أظهرت الدراسات أن وجود شبكة اجتماعية داعمة – حتى ولو كانت شبكة افتراضية على فيسبوك أو إنستغرام – فإن هذا يمكن أن يساعدك في معرفة المزيد من المعلومات. ومع ذلك، فإن الصداقات الافتراضية أقل قيمة من الصداقات الواقعية بين شخصين بطريقة مباشرة يتبادلان المعلومات والمعرفة في نواحٍ مختلفة.

4- هجر العادات السلبية

إن الصديق مرآة لصديقه. إذا كنت تحاول الإقلاع عن التدخين ولكن لديك صديق يدخن، فربما تكون محاولاتك أكثر صعوبة، لذلك من المهم أن تحيط نفسك بالأشخاص الإيجابيين الذين يشجعونك على تبني عادات جديدة ونظيفة.

غالباً ما يحاول الأشخاص غير القادرين على ترك عاداتهم السيئة منعك من النجاح عن طريق سرد العذر بعد العذر. لا أحد يريد أن يكون الفاشل وحده. لا تدع نفسك تقع في هذا الفخ. ابحث عن صديق جيد يدعم تطوير عاداتك الصحية من خلال تجسيد للإيجابية في حياتك.

أصدقاؤنا مهمون للغاية لعافيتنا، لذا خصص بعض الوقت للتفكير في كيفية الاستفادة من أصدقائك لتحسين حياتك، سواء كانت فكرية أو عاطفية أو روحية أو جسدية. إن الأصدقاء الحقيقيين هم هدية حقيقية، حاول أن تشعرهم دائما بمدى تقديرك لهم.