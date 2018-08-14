الكعب العالي أو المسطح.. ستغيرين رأيك بعد هذا الخبر

إن مواكبة أحدث الصيحات في الأحذية تعد هاجسا لدى الكثيرات والبعض منهن لا يبالغ في هذا الأمر ولكن تحتاج بعضهن أيضا إلى أحذية أنيقة بكعوب عالية للمناسبات. ومن المعروف للجميع أن للكعب العالي أضرارا ولكن ما هي تفاصيل هذه الأضرار وما هي الحلول لتجنبها؟ وهل #الكعب_العالي فقط هو المشكلة أم أن #الأحذية بدون كعب أيضا تسبب أضرارا؟

تقول طبيبة العظام الأميركية هيلاري برينر، المتخصصة في علاج القدمين: "إن #كعب_الحذاء يرتفع إلى أعلى ويزداد ارتفاعه إلى أن ينطبق عليه ما دأب أطباء الأقدام على تسميته الحذاء القاتل"، بحسب ما نشره موقع "WebMD".

الكعب العالي للغاية

تقول الطبيبة براينر، وهي أيضا المتحدثة باسم الرابطة الطبية الأميركية لطب الأقدام، إن الكعب العالي للغاية يمكن أن يصيب بكل الأضرار بداية من الالتواء في #الكاحل إلى الألم المزمن.

وسواء أكنت ترتدين حذاء بكعب عالٍ للغاية أو كعب متوسط الطول، فإن هناك قوالب لبعض الأحذية تتسبب فيما يمكن تسميته بـ"عاهة مستديمة" تتمثل في الإصابة بعقدة مؤلمة على الجزء الخلفي من الكعب، فضلا عن التهاب وتورم القدمين وألم في وتر أخيل (العرقوب). وربما يمكن تخفيف هذا الألم مؤقتا بكمادات من الثلج، واستخدام فرش حذاء طبي لتقويم العظام تحت الكعبين، مع مراعاة اختيار أحذية أفضل. ولكن سيبقى البروز العظمي مدى الحياة.

وضعية غير طبيعية

يتسبب الكعب العالي، مع قالب يؤدي إلى وضعية غير طبيعية للقدم، في الضغط على المفصل المحوري الذي تلتقي عنده عظام الأمشاط الطويلة بالعظام السمسموية، وعظام إصبع القدمين. ويمكن أن يؤدي الضغط الشديد إلى إلحاق الضرر بهذه العظام أو الأعصاب المحيطة بها. بل في بعض الحالات يصل الأمر إلى أن يؤدي الإجهاد المزمن في عظام القدم إلى كسور على شكل خطوط دقيقة.

الارتفاع المناسب للكعب

أما الحل لتجنب المشاكل في عظام مشط القدم فهو ارتداء الكعب المنخفض. وكلما كان الكعب منخفضا، كان وضع القدم أكثر طبيعية. وتوصي الطبيبة براينر باختيار الكعب الذي لا يزيد ارتفاعه عن 5 سم، وحتى ذلك الكعب يجب أن يتم ارتداؤه باعتدال.

كعب الخنجر

على الرغم من أن كل الكعوب العالية يمكن أن تسبب مشاكل، إلا أن الكعوب الرفيعة للغاية أو الأحذية ذات الكعب بشكل الخنجر تكون عالية المخاطر. وكما تقول الطبيبة براينر: "يتم تركيز الوزن في منطقة واحدة". "ويؤدي هذا إلى التمايل أثناء المشي، وزيادة مخاطر التعرض لالتواء الكاحل".

الكعب المكتنز

ويعد الكعب العريض أو المكتنز هو الحل إذا كانت هناك ضرورة ما لكعب عالٍ، لأنه يساعد في توزيع وزن الجسم على مساحة أكبر وبشكل متساوٍ، ما يجعل القدمين أكثر ثباتاً ويقلل من خطر التعثر.

حذاء مدبب

ربما يكون الحذاء المدبب الرفيع للغاية عند المقدمة أنيقا للغاية في رأي البعض، وربما يصبح صيحة متجددة في عالم الأزياء من وقت لآخر. وبمرور الوقت، يمكن أن يتسبب ذلك في آلام أعصاب القدمين، والأورام والبثور والإصابة بمرض أصابع القدم المطرقية. كما تصاب بعض النساء بكدمات تحت أظافرهن من الضغط المستمر. ولابد من أن يكون قياس الحذاء مناسبا ومتسعا بما يضمن راحة أصابع القدمين وعدم الضغط عليها.

حذاء الباليه المسطح

أما #أحذية_البالية أو #الأحذية_المسطحة التي يطلق عليها الـ"فلات"، فتعقد الطبيبة براينر مقارنة بينها وبين المشي على الورق المقوى، في إشارة منها إلى أن هذه الأحذية تؤدي إلى مشاكل في الركبة والورك والظهر. ويرتبط هذا الحذاء بالإصابة بحالات مؤلمة للقدمين تسمى التهاب اللفافة الأخمصية.

فرش طبي

وتقول الطبيبة براينر إذا كنت من محبي مظهر الباليه أو أحذية الباليه المسطّحة، فإن الحل هو استخدام فرش طبي مما يباع بدون وصفات طبية في الصيدليات لمنع ألم القدم الخفيف.

ويمكن في حالة الإصابة بالفعل بأضرار من استخدام تلك الأحذية لسنوات طويلة أن يتم عمل فرش طبي بوصفات طبية يتم تصنيعه من مادة هلامية خصيصا بقياسات محددة للقدمين لتلافي مزيد من التداعيات وتخفيف الضغط على المناطق الحساسة التي تتضرر فيها أعصاب القدمين أو الأوعية الدموية.