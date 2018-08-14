7 أطعمة تساعد عظامك المكسورة على الالتئام.. فما هي؟

قد نتعرض لأي نوع من الحوادث التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى كسور في العظام.

والتئام العظام المكسورة عادة يختلف من شخص لآخر، فهناك بعض الأشخاص الذين قد يتعافون من الكسور في زمن قياسي، في حين أن هناك آخرون قد يمضون وقتاً مضاعفاً للوصول إلى مرحلة التعافي.

كما أن عامل العمر له تأثير كبير في التئام العظام المكسورة.

وفي بعض الأحيان، قد يتدخل الأطباء جراحياً حين يجدون أن العظام لن تلتئم طبيعياً، مما يلزم التدخل الجراحي لإصلاحها.

ولأننا دائماً ننصح بالمقولة الشهيرة "الوقاية خير من العلاج"، فإن هناك العديد من الأطعمة الطبيعية التي تقوي العظام وتساعدها في الالتئام سريعاً في حال تعرضت للكسر أو الشرخ، بطريقة طبيعية جداً، وذلك على ذمة موقع "بولدسكاي" المعني بالشؤون الصحية.

وقد تحدث الكسور في العظام نظراً لعدة أسباب، منها مثلاً التعرض للإصابة أثناء ممارسة الرياضة أو نظراً لحادث ما، أو بسبب الإصابة بمرض هشاشة العظام، أو بسبب الإصابة بسرطان العظام، وكذلك قد يكون الشخص عرضة لكسور العظام بسبب اتباعه عادات غير صحية في الطعام مما ينتج عنها ضعف العظام.

ومن الأغذية التي تساعد في التئام كسور العظام:

1- منتجات الألبان

فمنتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي وغيرها غنية بالكالسيوم، وهو من أهم العناصر التي تقوي العظام وتساعدها في الالتئام من الكسور طبيعياً وسريعاً. لذا يُنصح بتناول منتجات الألبان بصفة يومية.

2- الأسماك

الأسماك، وخاصة التونة، غنية بالأحماض الدهنية "أوميغا-3" وفيتامين "D" الذي يساعد في امتصاص الكالسيوم الذي تتناوله من الأغذية الأخرى والاستفادة منه. أما الأحماض الدهنية "أوميغا-3"، فهي تقوي العظام وتساعد في التئام الكسور سريعاً.

3- بذور القرع

يمكنك إضافة بعض بذور القرع إلى طبق السلاطة الخاص بك يومياً، نظراً لخصائصها التي تساعد العظام على الالتئام سريعاً ولاحتوائها على المعادن التي تعزز من امتصاص الكالسيوم.

4- الفليفلة

الفليفلة، خاصة الحمراء، غنية بفيتامين "C" الذي يحفز إفراز الكولاجين في العظام، مما يساعد العظام على سرعة الالتئام في حالة الكسور.

5- البيض

البيض غني بالعناصر الغذائية المفيدة، فهو يحتوي على فيتامين "D" و"B" والكالسيوم والبروتين، وكلها عناصر تعزز من قوة العظام وتساعد في التئام الكسور سريعاً.

6- الفاصوليا السوداء

الفاصوليا السوداء مفيدة جداً للعظام والعضلات، فهي غنية بالمغنيسيوم والبروتين، مما يساعد أنسجة العظام على الالتئام سريعاً.

7- البقدونس

أوراق البقدونس الخضراء عالية القيمة الغذائية، فهي غنية بفيتامين "K"، مما يقوي العظام ويساعدها في الالتئام من الكسور سريعاً.