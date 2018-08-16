للسيدات الحوامل.. تناولن البيض لهذا السبب

كشفت دراسة جديدة أن البيض يمكن أن يقلل من احتمالات الولادة المبكرة، ويخفف اكتئاب الأمهات، وفق ما ذكرته "ديلي ميل".

وقالت الكاتبة وأخصائية التغذية، كورديليا وودوارد، التي شاركت في إجراء التحليل الأخير، إن "البيض يحوي حزمة نظيفة من البروتين ومغذيات حيوية للغاية، ويعتبر أحد المصادر الطبيعية القليلة لفيتامين D، الضروري أثناء الحمل".

وأضافت "يحتوي البيض أيضا على كميات صغيرة من الأحماض الدهنية طويلة السلسلة (الموجودة في الأطعمة البحرية) التي ارتبطت بزيادة وزن المولود، وانخفاض مخاطر الولادة قبل الأوان، وكذلك الحد من اكتئاب الأمهات".

كما أشارت وودوارد إلى الدور الهام للحديد الموجود في البيض أثناء الحمل، وهي الفترة التي يمكن أن تنخفض فيها مستويات الحديد في الدم لدى النساء، ما يؤدي إلى التعب والإرهاق.

وخلصت الدراسة إلى أن التركيبة الغذائية الغنية للبيض، تعني أنه يوفر معظم العناصر الغذائية الأساسية المطلوبة أثناء الحمل، مثل الحديد واليود وفيتامين B12 وD وحمض الفوليك والكولين.

كما وجدت أن بيضة واحدة فقط تحتوي على أكثر من 100% من متطلبات فيتامين B12 أثناء الحمل.

ويساعد فيتامين B12 على الحفاظ على الخلايا العصبية السليمة وخلايا الدم الحمراء، وكذلك تركيب الحمض النووي. ويوفر البيض 55 ميكروغراما من حمض الفوليك، ولكن النساء الحوامل ما زلن بحاجة إلى تناول مكملات حمض الفوليك يوميا في الأشهر الثلاثة الأولى لحملهن.

تجدر الإشارة إلى أن مستوى البروتين في البيض مرتفع بدرجة كافية لتعزيز مستويات الشبع، لذا تشعر بالشبع بعد أكله.

وهذا يمكن أن يساعد النساء على الحفاظ على وزن صحي أثناء الحمل.