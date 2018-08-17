تناول الفطور قبل التمارين يساعد على حرق الطعام بسرعة

أظهرت دراسة بريطانية أن تناول وجبة الفطور قبل التمرين يساعد على تحفيز الجسم لحرق الكربوهيدرات أثناء ممارسة #الرياضة، وهضم الطعام بسرعة أكبر بعد التمرين.

الدراسة أجراها باحثون بقسم الصحة في جامعة باث البريطانية بالتعاون مع زملائهم في جامعات بيرمنغهام ونيوكاسل وستيرلنغ، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism) العلمية.

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وللوصول إلى نتائج الدراسة، رصد الباحثون تأثير تناول وجبة #الفطور قبل ركوب الدراجة لمدة ساعة، وذلك قبل ساعتين من ممارسة الرياضة.

ورصد الباحثون مستويات الغلوكوز في الدم، وقاموا بقياس نسب "الغليكوجين" (وهو مركب كربوهيدراتي يتكون من سلسلة من جزيئات الغلوكوز في العضلات) لدى 12 متطوعاً من الذكور الأصحاء، الذين شاركوا في التمرين وتناولوا وجبة الفطور، مقارنة بمجموعة أخرى مارست الرياضة ولم تتناول وجبة الفطور.

واكتشف الباحثون أن تناول الفطور زاد من معدل حرق الجسم للكربوهيدرات أثناء #التمرين، وكذلك زاد معدل هضم الجسم للطعام بعد التمرين.

وقال الدكتور خافيير غونزاليس قائد فريق البحث: "هذه هي الدراسة الأولى ضمن مجموعة من الأبحاث لرصد تأثير تناول الفطور على الجسم". وأضاف أن "الدراسة أثبتت أن ما نتناوله قبل ممارسة الرياضة يؤثر على ردود فعل الجسم تجاه الطعام بعد التمارين، حيث يزيد الفطور قبل التمرين من سرعة التمثيل الغذائي للكربوهيدرات التي قد نأكلها بعد التمرين".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن هناك أكثر من 1.4 مليار نسمة من البالغين يعانون من زيادة الوزن، وأكثر من نصف مليار نسمة يعانون من #السمنة، ويموت ما لا يقلّ عن 2.8 مليون نسمة كل عام بسبب #زيادة_الوزن زيادة أو السمنة.