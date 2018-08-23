لمن تخطى الـ50.. احذر هذه الأمراض

بعد تجاوز سن الـ50، يمكن أن يصاب الإنسان ببعض الأمراض التي تظهر بشكل مفاجئ ومؤلم أيضاً. كما أن الأوجاع، التي لا يلق إليها إلا عندما يكون الأشخاص أصغر سناً، ربما تكون علامة على مشاكل أكبر في منتصف العمر، وفق موقع "WebMD".

نوبة قلبية

إن النوبات القلبية هي بمثابة الضربة الكبرى أو الخطر الداهم، حيث يتعرض 735000 شخص من الإصابة بنوبة قلبية سنويا على مستوى العالم. وعندما يبلغ الرجل 50 عاماً، يوجد احتمال من 1 إلى 2 أن يصاب بمرض في القلب. لكن المخاطر تقل إذا تم الحفاظ على وزن صحي وعدم التدخين وممارسة تدريبات بدنية منتظمة.

السكتة الدماغية

تحدث السكتات الدماغية عندما لا يصل الدم إلى أجزاء من مخ الإنسان بالقدر المناسب. عندها تبدأ تلك الخلايا في الموت. ويمكن تقليل احتمالات الإصابة بها إذا تم مراعاة الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، والالتزام بحمية غذائية منخفضة الكوليسترول، وتجنب الإجهاد وممارسة الرياضة بانتظام والإقلاع عن التدخين.

تمدد الأوعية الدموية

يحدث تمدد الأوعية الدموية عندما يصبح جدار الشريان ضعيفاً ومنتفخاً، وبالتالي يتمدد الشريان ويصبح قابلاً للانهيار. ومن المضاعفات لهذه الحالة حدوث نزيف داخلي خطير، أو سكتة دماغية.

حصى في المرارة

هي عبارة عن قطع صلبة من العصارة الصفراوية، أو السائل الذي يساعد الجسم على التخلص من النفايات. وتتعثر تلك القطع الصلبة في طريق الخروج من المرارة، ويمكن أن تسبب ألماً شديداً في أعلى البطن أو خلف السرة.

التهاب البنكرياس الحاد

يمكن للحصوات المرارية، أو زيادة الدهون الثلاثية، أو حتى ارتفاع مستويات الكالسيوم أن تسبب التهاب البنكرياس، ذلك العضو الذي يصنع الإنزيمات والهرمونات، مثل الأنسولين، التي تساعد في الهضم. ويسبب التهاب البنكرياس ألماً شديداً في المعدة وغثيان وقيء وحمى، بل الأخطر أنه يمكن أن يهدد حياة من يصاب به.

هشاشة وتهشم العظام

يمكن أن يصاب الإنسان بهشاشة العظام في أي مرحلة من مراحل العمر. إلا أنه من الشائع أن تصبح العظام هشة كلما تقدم السن بالإنسان، بل من المرجح أن تكون عرضة للكسر والتهشم.

ويعد مرض هشاشة العظام أكثر شيوعاً بين النساء الأكبر سناً.

حصى الكلى

إن حصى الكلى هي عبارة عن كتل صلبة، عادة ما تتكون من الكالسيوم، وتتشكل في الكليتين. إذا كانت حصوات صغيرة فتخرج مع البول بدون الكثير من العناء. أما إذا كانت كبيرة، فتسبب ألما شديدا ونزيفا أو التهابات أو تمنع تدفق البول. وتنتشر حصى الكلى أكثر بين الرجال.

الالتهاب الرئوي

يحدث بسبب بكتيريا أو فيروس. ويمكن أن يؤدي تفاقم الإصابة بأي منهما إلى تهديد حياة مريض الالتهاب الرئوي. يصاب كبار السن أكثر لضعف مناعتهم. لكن هناك لقاحا يحمي منه. ينصح بأخذه كل من تجاوز عمره الـ65 عاماً.

تضيق العمود الفقري

يتطور ببطء عادةً بسبب التهاب المفاصل، ويحدث عندما تضيق القناة الموجودة في العمود الفقري، والتي تحوي الحبل الشوكي والأعصاب الأخرى، مما يسبب الألم أو التنميل أو التشنجات في أسفل الظهر.

النقرس

هو شكل من أشكال التهاب المفاصل ينجم عن تراكم حمض اليوريك في الجسم. ينتج عن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمحار، ويزيد محلول الصودا (الفركتوز) من خطر الإصابة به، كما تسببه السمنة وكذلك بعض أدوية علاج ضغط الدم.

الانسداد الرئوي

يحدث عند تجلط الدم في وعاء دموي في إحدى الرئتين. وتزداد فرص حدوثه بعد سن الخمسين. يمكن أن يكون خطيراً، ويصحبه ألم في الصدر، وضيق مفاجئ في التنفس، والدوار. كما يمكن أن يسبب سعالاً دموياً. ويزداد خطر الإصابة به إذا كان المرء يعاني من مرض في القلب أو أُجريت له جراحة حديثة.