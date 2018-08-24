دراسة: الحديث عن فوائد الكحول.. أسطورة

كشفت دراسة أن شرب أي كمية مهما كانت قليلة من #الكحول يوميا قد تكون لها مضارّ صحيّة، بخلاف اعتقاد سائد بأن كأسا واحدة من النبيذ يوميا قد تكون مفيدة للصحة.

ويبلغ عدد شاربي الخمر في العالم مليارين و400 مليون، 63% منهم من الرجال.

ونشرت الدراسة في مجلة "ذي لانسيت" وتناولت كمية شرب الكحول وأثرها على الصحة، في 195 بلدا بين العامين 1990 و2016.

وأشار الباحثون إلى أن شرب الخمر أودى بحياة مليونين و800 ألف عام 2016.

وفي ذلك العام، كان الخمر سابع أسباب الوفاة المبكرة والإصابة بإعاقات حول العالم، والسبب الأول للوفاة في حوادث وانتحار لدى من هم بين الخامسة عشرة والتاسعة والأربعين.

وأظهرت الدراسة أن شرب كأس واحدة من الخمر يوميا على مدى عام يزيد بنسبة 0,5% خطر الإصابة بواحد من 23 مشكلة صحية منها #السرطان وأمراض #القلب والأوعية والجلطات الدماغية و #تليّف_الكبد والحوادث وأعمال العنف وغيرها، وذلك لدى من هم بين الخامسة عشرة والخامسة والتسعين.

وأكدت إيمانويلا غاكيدو، الباحثة في جامعة واشنطن والمشاركة في إعداد الدراسة، أن "مخاطر شرب الخمر على الصحّة كبيرة جدا". وأضافت: "القول إن كأسا أو كأسين من الخمر مفيدان للصحة ليس سوى أسطورة".

وفي المعدّل، تتربّع رومانيا على قائمة البلدان التي يشرب فيها الرجال أكبر كمية من الخمر يوميا (8,2 كؤوس) تليها البرتغال ولوكسمبورغ (7,3 كؤوس يوميا).

أما لدى النساء، فتتصدر أوكرانيا الترتيب (4,2 كؤوس يوميا) تليها أندورا ولوكسمبورغ (3,4).