ارتفاع حالات الإصابة بفيروس غرب النيل في اليونان

قالت #السلطات_اليونانية إن 11 شخصا توفوا وأصيب 107 آخرون بفيروس #غرب_النيل الذي ينقله البعوض في البلاد حتى الآن خلال هذا #الصيف، وهو أعلى عدد من الحالات المبلغ عنها منذ عام 2012.

ووفقا للمركز اليوناني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجل اليونان تفشي فيروس غرب النيل منذ عام 2010 عندما بلغ عدد حالات الإصابة 262 بينها 35 حالة وفاة، بسحب رويترز.

وفي 2012 أصيب 161 شخصا بالفيروس وتوفي منهم 18. وفي العام الماضي أصاب الفيروس 48 توفي منهم ستة. ولم يتم الإبلاغ عن حالات خلال عامي 2015 و2016.

وأصدرت السفارة الأميركية في أثينا تحذيرا صحيا تدعو فيه مواطنيها لاتخاذ إجراءات وقائية مثل تنظيف الأماكن التي يمكن أن يتكاثر فيها البعوض مع تشذيب الحشائش والأشجار.