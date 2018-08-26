انقطاع النفس أثناء النوم يفاقم الإصابة بأمراض القلب

حذّرت دراسة دولية من أن #انقطاع_النفس أثناء النوم، قد يزيد فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بسبب ارتفاع مستويات الدهون.

الدراسة قادها باحثون بجامعة غوتنبرغ في السويد، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (Respirology) العلمية.

وانقطاع النفس هو حالة مرضية تحدث أثناء النوم، يتوقف فيها التنفس مؤقتا لثوان معدودة، وقد يحدث من 5 إلى 30 مرة في الساعة الواحدة.

ويؤدي هذا التوقف لانسداد مجرى الهواء، فينخفض مستوى الأكسجين في الدم، ولا تصل كمية كافية من الهواء إلى رئتي النائم، فينبه الدماغ، الشخص النائم تلقائياً عند حصول ذلك، ويوقظه من النوم كي يتنفس من جديد.

وتختلف الأسباب وراء هذه الظاهرة، فقد تنتح عن انسداد كلي في مجرى التنفس لمدة لا تقل عن 10 ثوان، وقد يكون ذلك الانسداد جزئيًا، ويسبب الشخير أثناء النوم.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الباحثون 8592 شخصًا بالغًا في جميع أنحاء أوروبا، ممن لم يتم تشخيص إصابتهم بزيادة مستويات الدهون، ولم يتناولوا أدوية خفض الدهون.

ووجد الباحثون علاقة قوية بين انقطاع النفس أثناء النوم، وارتفاع مستويات الكولسترول الكلي، والكولسترول منخفض الكثافة، والدهون الثلاثية.

وقال الدكتور لودجر غروت، قائد فريق البحث: "تشير بياناتنا بوضوح إلى أن انقطاع النفس أثناء النوم قد يكون له تأثير سلبي على مستويات الدهون في الدم، وهو ما قد يفسر جزئيا الارتباط بين توقف التنفس أثناء النوم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وأضاف أن المرضى الذين يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم، ترتفع لديهم مستويات جميع أو بعض الدهون بشكل غير طبيعي، وتزيد هذه الحالة من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وينصح الأطباء من يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم، أن يبادروا بزيارة الطبيب المعالج، ليتفادى الأمراض التي قد تنجم عن تلك الظاهرة، وعلى رأسها #السكري، وأمراض الكبد و #الخرف.