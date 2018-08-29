هل سمعت عن هذا المشروب الذي ينقي جسمك من السموم؟

إن تواجد السموم في الجسم يتسبب في ظهور بعض أنواع الحساسية وحب الشباب والشعور بالإجهاد طيلة الوقت. وعادة ما يتم التخلص من تلك السموم عن طريق الكبد والكلى والأمعاء، وذلك من خلال شرب السوائل.

لكن هناك مشروب محدد ثبتت فعاليته في تخليص الجسم من السموم بدرجة كبيرة جداً، وهو يتكون من الجزر والسبانخ وعصير الليمون، وذلك على ذمة موقع "بولدسكاي" المعني بشؤون الصحة.

فهذا المشروب الذي يمكن أن نصفه بـ"العبقري" يساعد في غسل الكبد والكلى والأمعاء وتنقيتها من السموم. هذا بالإضافة إلى احتوائه على العناصر الغذائية الأساسية من فيتامينات ومعادن مفيدة للجسم.

ويجب أن نعرف أولاً الأسباب التي تؤدي إلى تراكم السموم في الجسم، والتي تشمل:

*شرب الكحول

*التدخين

*القلق والتوتر

*التلوث البيئي

*المواد الكيمياوية مثل المبيدات الحشرية

*المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق والزرنيخ

ولكن كيف يعمل خليط الجزر والسبانخ والليمون على تنقية الجسم من السموم؟

1- الجزر

الجزر غني بالبيتا-كاروتين وحمض الفوليك والفسفور والكالسيوم، مما يكسبه خاصية التنشيط للجسم. فهذا النوع برتقالي اللون من الخضراوات يعمل كمنق قوي نظراً لاحتوائه على فيتامين "A"، والذي يساعد الكبد على كنس السموم لخارج الجسم. كما أن الجزر يعمل على زيادة قلوية الجسم، ويحسن من حاسة الإبصار، ويعزز من صحة الجلد والشعر.

2- السبانخ

هذا النوع الورقي من الخضراوات يساعد في تنقية الكبد بامتياز. فالسبانخ مدرة للبول وملينة وتزيد من قلوية الجسم. كما أنها غنية بالحديد ومضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الأنيميا وتقلل من ظهور علامات التقدم بالعمر. كما أن السبانخ تنقي الدم نظراً لاحتوائها على الحديد والفولات وفيتامين "B6" وفيتامين "K". وكل هذه العناصر تعتبر منقيات رائعة للدم.

3- الليمون

طبعا يتمتع الليمون بسمعة جيدة فيما يخص التطهير والتنقية نظراً لأنه غني بفيتامين "C" والألياف. ويعمل الليمون كفاكهة منقية للكلى والكبد والأمعاء. كما أن الليمون يعزز من مناعة الجسم ويحسن الهضم ويقلل آلام العضلات والمفاصل.

ولكي نقوم بإعداد هذا المشروب "السحري"، يلزمنا حبتين من الجزر و50 غراماً من السبانخ وعصير ليمونة واحدة وملعقة صغيرة من عسل النحل وكوب واحد من الماء. ويمكن خلط جميع المكونات للحصول على عصير مخفوق لذيذ ومفيد.

ويفضل تناول هذا العصير المفيد في الصباح على معدة فارغة، ويفضل قبل تناول وجبة الإفطار بنصف ساعة، حتى يتمكن الجسم من امتصاص المكونات الغذائية بسهولة، وحتى يكون تأثير العصير المطهر والمنقي أقوى.

جرب تناول هذا العصير لمدة أسبوع وستلاحظ الفرق.