بريطانيا.. توجه لحظر "مشروبات الطاقة" عن الأطفال

قالت الحكومة البريطانية، الخميس، إنها قد تمنع بيع المشروبات الغازية عالية الكافيين للأطفال في إنجلترا، بسبب مخاوف صحية.

ويحتوي ما يعرف بـ"مشروبات الطاقة" على مستويات عالية من السكر والكافيين، وربطت دراسات بينها وبين السمنة ومجموعة من المشاكل الصحية.

وقالت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، في بيان "في ضوء إقبال آلاف من الصغار على تناول مشروبات الطاقة بشكل منتظم غالباً لأنها تباع بأسعار أرخص من المشروبات الغازية سنجري مشاورات بشأن حظر بيع مشروبات الطاقة للأطفال".

وذكر البيان أن المراهقين في بريطانيا الذين يتناولون مشروبات الطاقة يستهلكون كميات أعلى من نظرائهم في أوروبا بنحو 50 في المئة.

وأطلقت الحكومة عملية تشاور، سعياً للحصول على آراء بشأن الأمر من بينها في أي سن يجب أن يطبق الحظر.

وسيشمل الحظر المشروبات التي تحوي 150 ملليغراماً من الكافيين أو أكثر في اللتر الواحد.

وتحظر بعض‭ ‬متاجر التجزئة بالفعل بيع مشروبات الطاقة للأطفال تحت سن 16 سنة. وفي أبريل بدأ سريان ضريبة على السكر في المشروبات الغازية في أنحاء المملكة المتحدة.