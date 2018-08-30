12 فائدة مذهلة لخل التفاح.. تعرف عليها

خل التفاح عبارة عن محلول سائل يتم صناعته مثل باقي أنواع الخل عن طريق تغذية البكتيريا على السكريات والكحول في عصائر الفاكهة والعسل والسوائل المماثلة، ويتكون نتيجة لذلك محلول حمض الأسيتيك. ويتم تصنيع خل التفاح من العصير المصنوع من التفاح، ويقدم خل التفاح نفس الفوائد الصحية، التي يمكن الحصول عليها من الأنواع الأخرى من الخل، ولكن ربما ساعدت النكهة والرائحة الأكثر اعتدالا على تعزيز سمعة خل التفاح، بحسب ما نشره موقع "WebMD".

1- فقدان الوزن

أفادت إحدى الدراسات العلمية أن أشخاصا يعانون من الوزن الزائد، قاموا بشرب حوالي 30 إلى 65 غرام من الخل مخفف مع ماء أو عصير، مما زاد من سرعة معدلاتهم في فقد الوزن قليلاً. كما فقدوا الدهون في منطقة البطن. ولكن لا يوجد أي دليل على أن الكثير من الخل سيساعد على إسقاط الكثير من كيلوغرامات أو أن ذلك سيتم بوتيرة أسرع.

2- انخفاض سكر الدم

يمكن أن يساعد الخل مريضا بالسكري على التحكم في كمية الجلوكوز في دمه بعد تناول الوجبات وكذلك ضبط قياس A1C، وهو مقياس متوسط سكر الدم خلال أشهر قليلة.

3- السيطرة على الأنسولين

ويمكن أن يساعد الخل أيضاً في الحفاظ على انخفاض مستويات الأنسولين بعد تناول الطعام. وتحتاج خلايا الجسم إلى الأنسولين للحصول على الجلوكوز من الدم لاستخدامه في منح الطاقة. لكن الإفراط في إفراز الأنسولين في كثير من الأحيان قد يجعل الجسم أقل حساسية له - وهي حالة تسمى مقاومة الأنسولين - بما يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

4- مكافحة الجراثيم

يقضي خل التفاح، وكل أنواع الخل بصفة عامة، على بعض الجراثيم والميكروبات نتيجة لاحتوائه على حمض الأسيتيك. ويساعد غسل مكونات طبق السلطة أو الفواكة والخضراوات بالخل إلى تنظيف البكتيريا العالقة. مع ملاحظة عدم استخدام الخل لتطهير الجروح من الميكروبات، لأنه محلول حمضي ويمكن أن يتسبب في حروق كيميائية للبشرة الحساسة.

5- قشرة الرأس

لا يوجد دليل علمي يؤكد أن الخل يساعد على التخلص من قشرة فروة الرأس المتساقطة. ورغم أن هناك الكثير من النصائح العامة التي تفيد أن شطف الشعر بالخل بعد الغسل بالشامبو يساعد على التخلص من قشر الشعر، ولكن ينصح الخبراء بعدم اتباع تلك النصائح واللجوء لطبيب متخصص إذا لم تفلح المنتجات التقليدية في حل المشكلة.

6- لسعة قنديل البحر

يساعد الخل على وقف عمل خلايا قنديل البحر المعروفة باسم nematocysts، التي تنقل السم عند لسع جسم الإنسان والتي تحدث التهابا شديدا في مكان اللسع. وعند التعرض للسعة قنديل بحر يتم سكب الخل سريعا على مكان الإصابة، ثم يتم بعدها بقليل غمر الجرح بالماء الساخن، لوقف عمل السم نفسه.

7- صحة أفضل للجهاز الهضمي

ويعطي الخل فوائد صحية كـ"بروبيوتيك"، ولكن لا يوجد دليل علمي على ذلك حتى الآن، لكنه مفيد ويساعد على تحسين الحالة الصحية للجهاز الهضمي.

8- علاج البواسير

وتوجد بعض النصائح باستعمال القليل من خل التفاح لعلاج البواسير. وربما يؤدي ذلك إلى تحسن مؤقت ولكنه تحسن قصير المدى، حيث يمكن أن يتسبب خل التفاح في حرق للجلد في المناطق التي يتم مسها بالخل. وينصح خبراء WebMD باستشارة الطبيب لعلاج البواسير وعدم الأخذ بهذه الوصفات الشعبية نهائيا.

9- حماية خلايا الجسم

توجد مركبات كيميائية تعرف باسم "بوليفينول" في الفواكه والخضراوات والقهوة والشوكولاتة. تعمل مادة بوليفينول كمضاد أكسدة، وتحمي خلايا الجسم من الأضرار المرتبطة بالسرطان والأمراض الأخرى.

10- ضغط الدم

توصل العلماء إلى أن الخل له مفعول سحري لضبط ضغط الدم في فئران التجارب، لكن لم تبدأ بعد التجارب السريرية على مرضى ضغط الدم للتأكد تماما من أن الأمر نفسه ينطبق على البشر.

11- كبح الشهية

عندما يتم تقديم خل مع الخبز الأبيض خلال وجبة الفطور تتحقق حالة من الشعور بالامتلاء والشعب وبالتالي كبح جماح الشهية على مدار اليوم.

12- عدوى الأذن

على الرغم من أن بعض الدراسات تُظهر أن الخل المخفف (بنسبة 2%) قد يساعد في علاج حالات الإصابة بالتهابات الأذن، إلا أن هناك شكاوى من أن المحلول تسبب في تهيج الجلد المتورم في الأذن. كما يمكن أن يضر الشعر المتخصص في قوقعة الأذن، وهو الجزء في الأذن الذي يساعد على التقاط الأصوات. لا تستمع مطلقا لهذه النصيحة.

الإفراط لا يفيد

وينصح موقع WebMD بعدم الإفراط في تناول خل التفاح وألا تزيد الكمية عن 1-2 ملاعق طعام يوميا. يؤدي الإفراط في تناول خل التفاح إلى مشاكل في المعدة وانخفاض مستويات البوتاسيوم. ويمكن أن يؤثر أيضا على طريقة عمل بعض الأدوية، بما في ذلك حبوب منع الحمل ومدرات البول والمسهلات وأدوية أمراض القلب والسكري. لذا يجب أن تستشير الطبيب أو الصيدلي قبل البدء في تناول الخل.