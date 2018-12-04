هل تعلمون أننا نضع الملح في طعامنا بطريقة خاطئة ومضرة؟

بعد أن اعتدنا على وضع #الملح في الطعام خلال الطهي، تبين أن هذه الطريقة خاطئة ومضرة.

وكشف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ"العربية.نت"، أن معظم الناس يضعون الملح في الطعام خلال الطهي، وهذا خطأ، والصحيح هو وضع الملح بعد الانتهاء من الطهي مع ضرورة تغطية الطعام فورا، لأن اليود المتواجد في الملح حساس لدرجات الحرارة المرتفعة والضوء، ومع ارتفاع درجات الحرارة يقل مفعوله ولا يستفيد منه الجسم.

وأوضح أن تركيز اليود يقل بالتسخين والطهي والتعرض للهواء وأشعة الشمس والضوء، وكذلك حفظ الأغذية المحتوية على اليود لفترات طويلة في درجات حرارة مرتفعة يقلل من نسب اليود بها، مضيفا أن درجة الحرارة المثلى لحفظ اليود تتراوح بين 15 و25 درجة مئوية.

وقال إن نقص اليود يقلل الذكاء ويؤثر على المناعة ويؤدي للإعاقة العقلية، مضيفا أن نقص اليود يعاني منه حوالي ملياري شخص في جميع أنحاء العالم، وتحتل الهند المرتبة الأولى في معاناة سكانها من نقص اليود.

ووظائف #اليود مهمة جدا لجسم الإنسان، فهو كما يقول بدران، ضروري لنمو العقل وتزايد القدرات العقلية والعضلات خاصة للأجنة والرضع، كما يفيد في صحة الشعر والجلد والأظافر والأسنان، وإنتاج هرمونات الغدة الدرقية المسؤولة عن عمليات التمثيل الغذائي في الجسم، وإنتاج الطاقة وحرق الدهون، إضافة إلى أنه مضاد قوي للأكسدة.

وكشف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن المعرضين لنقص اليود هم سكان المناطق الصحراوية البعيدة عن البحار والمحيطات، مؤكدا أن نقص اليود يؤدي لتضخم الغدة الدرقية والإحساس الدائم بالتعب والإرهاق وكثرة النوم وزيادة الوزن وتضخم اللسان والجلد والإمساك والعصبية وسرطان الثدي وانخفاض الخصوبة.

ويوجد اليود كما يقول الدكتور بدران في كافة الأغذية البحرية خاصة أسماك التونة والرنجة، إضافة إلى الأناناس والمشمش، والخس واللوبيا، ناصحا النساء اللائي يعانين من نقص اليود باستخدام ملح غني باليود لمدة عامين على الأقل قبل أن يقررن الحمل.