انتشار حالات جديدة لحمى الخنازير الأفريقية بالصين

قالت وزارة الزراعة في الصين يوم الأربعاء إن حالات جديدة من حمى الخنازير الأفريقية جرى اكتشافها في العاصمة بكين وإقليمي سيتشوان شنشي.

وأدى تفشي هذه الحمى شديدة العدوى إلى نفوق ما يصل في المجمل إلى 158 خنزيرا في مزارع مصابة في تلك المناطق.

وفي فيتنام أجرت السلطات يوم الأربعاء تدريبات لمنع انتشار حمى الخنازير الأفريقية في حال ظهورها في البلاد مع زيادة مخاطر انتقالها من الصين المجاورة.

وتسببت هذه الحمى في نفوق ما يزيد على مليون خنزير في أنحاء العالم وبدأت في التفشي بسرعة في الصين التي أعلنت عن ظهور أكثر من 80 حالة تفش لهذا المرض منذ شهر أغسطس آب.

وقال تونج شنه نائب مدير إدارة الماشية في وزارة الزراعة الفيتنامية ”الحمى على بعد 150 كيلومترا فقط من حدودنا لذا فإن من الضروري تفهم (مدى) الخطر... إذا وصلت لخنازيرنا البالغ عددها 27 مليونا“.

وذكرت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت أن السلطات أعدمت منذ أغسطس آب 324 خنزيرا ونحو 17 طنا من منتجات لحومها المهربة أو مجهولة المنشأ.