الفائزان بنوبل للطب: رغم التقدم لن يختفي السرطان تماماً

أعرب الفائزان بجائزة نوبل للطب هذا العام عن توقعهما بحدوث تقدم كبير في علاج #السرطان خلال العقود القليلة القادمة، إلا أنهما استبعدا القضاء على المرض بشكل كامل.

وأدلى الأميركي جيمس أليسون والياباني تاسكو هونغو بتقييمهما في مؤتمر صحافي، الخميس، قبل الحصول على جائزة نوبل التي تصل قيمتها إلى 9 ملايين كرونه (999 ألف دولار).

موضوع يهمك ذكرت دراسة أميركية أن الرجال في منتصف العمر، الذين يتناولون الكثير من الخضراوات والفاكهة، قد تقل احتمالات تعرضهم لمشكلات... لهذا السبب أكثروا من تناول الخضار والفاكهة صحة

وأعلنت لجنة نوبل فوز العالمين بالجائزة في أكتوبر/تشرين الأول لعملهما في العلاج المناعي، وتحديداً في تفعيل نظام الدفاع الطبيعي للجسم لمكافحة الأورام.

وقال أليسون، مستشهدا بالتطور الذي حدث في علاج بعض أشكال السرطان بما في ذلك سرطان الجلد: "سنقترب في القريب العاجل من علاج بعض أنواع السرطان"، لكنه أضاف: "العالم لن يخلو من السرطان بشكل كامل".

من جهته، توقّع هونغو أن يتم استخدام العلاج المناعي في النهاية ضد معظم أنواع السرطان، بالتعاون في الأغلب مع العلاج الإشعاعي أو الكيمياوي.