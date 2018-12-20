مشروب سحري يكافح السرطان ويعالج نزلات البرد

يحتوي كل من الأناناس والكركم والزنجبيل والليمون على خاصيتين مشتركتين، فجميع هذه المكونات ثبت أنها تحتوي على خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للأورام أيضاً، الأمر الذي يجعل خلطها يكون مشروباً سحريا لمكافحة السرطان وعلاج نزلات البرد.

كما أن فاعلية هذا المشروب لا تقتصر عند هذا الحد فحسب بل إنه مدهش أيضا في المساعدة على تجديد الدورة الدموية للجسم مما يمنحه النشاط والحيوية، حسب ما جاء في موقع "ديلي هيلث" المعني بالصحة.

وإليكم فيما يلي فوائد كل مكون يحتويه هذا المشروب السحري وكيفية إعداده:

1- الليمون

يحتوي على حامض الستريك الذي يساعد في تفتيت حصوات الكلى.

2- الأناناس

يعتبر مشروب الأناناس الطبيعي أكثر فاعلية من شراب السعال.

3- الكركم

يحتوي الكركم على مركب قوي مضاد للسرطان يسمى الكركمين.

4- الزنجبيل

يقضي الزنجبيل على نوعين من أنواع السرطان.

هذا بالإضافة إلى أن زيت جوز الهند والفلفل الأسود اللذين يتضمنهما المشروب السحري، يعملان على تحسين امتصاص العناصر الغذائية.

ويمكن إعداد هذا المشروب بسهولة جدا عن طريق مزج ما يلي:

- 2 كوب من مكعبات الأناناس الطازج

- 1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

- قطعة من جذور الكركم حوالي 7 سنتيمترات

- 25 سم من جذور الزنجبيل

- ليمونة منزوعة القشر

- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

وينصح بشرب المزيج فورا أو بمدة أقصاها 15 دقيقة للاستفادة بجميع العناصر الغذائية الموجودة به.