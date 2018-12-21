كيف ساهمت سجلات التحصين الرقمية بتعزيز الخدمات الصحية؟

على الرغم من إحراز تقدم كبير في زيادة معدلات التحصين، فإن واحداً من بين كل خمسة أطفال في البلدان التي يدعمها تحالف "جافي" لا يزال غير قادر على الوصول إلى #اللقاحات_الأساسية المنقذة للحياة. وفي العديد من #البلدان_النامية، قد تشمل العوائق الأكثر شيوعاً لذلك نقص المعلومات حول #سجل_تطعيم_الطفل وشح الوسائل اللازمة لتذكير مقدمي الرعاية حول مواعيد المتابعة.

وبهدف تعزيز الخدمات الصحية للبلدان النامية، أعلنت ماستركارد و"جافي"، منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين، مؤخرا عن عقد شراكة جديدة من شأنها أن تحدث تحولاً نوعياً لضمان إمكانية استفادة المزيد من الأطفال من البلدان الأكثر فقراً في العالم من برامج التطعيم المنقذة للحياة.

وتسخّر هذه الشراكة خبرة #ماستركارد والتكنولوجيا التي تقدمها بشكل يمكّن وزارات الصحة والعاملين الصحيين المعتمدين من تقديم بطاقة مع سجل تحصين رقمي لكل مقدم رعاية للأطفال المدرجين في البرنامج.

ومن خلال تمكينهم من البقاء على المسار الصحيح لمواعيد تلقي الأطفال التطعيمات الحيوية اللازمة، فإن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية وإمكانية الوصول إليها في البلدان النامية، والتي يكون الأطفال فيها أكثر عرضة لخطر تفويت التحصين. كما أن الحكومات ستستفيد هي الأخرى من تكوين فهم أفضل لاحتياجات #التطعيم لمجتمعاتها.

وقال مايكل فرومان، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس النمو الاستراتيجي في ماستركارد: "إن الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم يعد أمراً حيوياً لمساعدة الأسر على بناء مستقبل واعد لها. سيكون بإمكاننا من خلال تطبيق تقنيتنا على التحديات الإنسانية والإنمائية المساعدة على تحسين وتوسيع نطاق البرامج المنقذة للحياة في المجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم".

ومن جانبه، قال الدكتور سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي لمنظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي": "يفتقر الأطفال، خاصة أولئك الذين يعيشون في أكثر المجتمعات الفقيرة والنائية، إلى سجلات التطعيم، وهو ما يمثل عائقاً هائلاً لمهمة "جافي" المتمثلة في ضمان حصول كل طفل في أنحاء العالم على اللقاحات الأساسية التي يحتاجها للبقاء والنمو. نحن على ثقة بأن هذه الشراكة مع ماستركارد كفيلة بالتغلب على هذا التحدي على الوجه الأمثل".

وتهدف هذه الشراكة إلى تنفيذ برنامجها في 5 بلدان خلال العامين القادمين، على أن يتم توسيع نطاق تقديم هذا الحل المبتكر لجميع البلدان الأخرى التي تدعمها "جافي"، والتي تشاركنا نفس الأهداف التي نسعى لتحقيقها.

ويعد استعراض النتائج النصف سنوية الذي عقدته "جافي" في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا، بمثابة مؤتمر رفيع المستوى يقف على التقدم الذي تحرزه هذه المنظمة المرموقة وتأثيره على بلدان العالم الأكثر فقراً. وبحلول نهاية عام 2018، فقد ساهمت "جافي" في تطعيم 700 مليون شخص والمساعدة في الحيلولة دون حدوث أكثر من 10 ملايين حالة وفاة محتملة، الأمر الذي ساهم في تسارع وتيرة انخفاض معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة في العالم، وأحدث تأثيراً أوسع يتجاوز التطعيم.