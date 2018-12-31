11 فائدة صحية مذهلة لـ"ذات العيون السوداء"

تعد اللوبيا والتي تعرف عربيا وعالميا بـ"ذات العين السوداء"، من البقوليات التي تحتوي على مغذيات هامة جداً للجسم، حيث تحتوي على كم كبير من الألياف والبروتينات والمعادن.

كما أن اعتبار اللوبيا جزءاً من نظامك الغذائي يساعد على منع العديد من المشاكل الصحية، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة.

وإليكم فيما يلي 12 فائدة مذهلة لللوبيا ستجعلكم تصرون على تناولها يوميا، وهي كالآتي:

1- تحسين النظر

تعمل اللوبيا ذات العين السوداء على تحسين الرؤية من خلال تقوية أنسجة العين، وذلك بفضل محتواها من فيتامين A المسؤول عن إنتاج أصباغ شبكية العين، وبالتالي تحسين الرؤية.

2- تعزيز صحة القلب

بفضل احتوائها على كمية كبيرة من البوتاسيوم، تساعد اللوبيا في تعزيز والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، فالبوتاسيوم عنصر أساسي يساعد في الوقاية من الأمراض التي تؤثر على قلبك.

وقد خلصت دراسات مختلفة إلى أن إضافة اللوبيا لنظامك الغذائي أمر غاية في الأهمية لصحتك، وذلك لأنها من البقول قليلة الدهون والسعرات الحرارية، الأمر الذي يساعد في منع تراكم الكوليسترول في الشرايين أيضاً.

3- تحسين عملية الهضم

كما أن احتواء اللوبيا على نسبة عالية من الألياف الغذائية، يجعلها تساعد في تحسين كفاءة الجهاز الهضمي، فهذه الألياف تعزز حركات الأمعاء العادية وتمنع الإصابة بالإمساك، كما أنها تساعد في التخلص من الكولسترول الذي يتراكم في الأمعاء سواء كانت الدقيقة أو الغليظة وبالتالي من فرص الإصابة بتصلب الشرايين، والتي تسبب مضاعفات صحية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

4- خفض مستويات ضغط الدم

يساعد محتوى اللوبيا الغني بالبوتاسيوم في خفض مستويات ضغط الدم المرتفع، مما يقلل من فرص التعرض للسكتة الدماغية التي قد يسببها ارتفاعه وغيرها من العواقب الوخيمة للضغط المرتفع.

5- منع فقر الدم "الأنيميا"

يساعد تناول اللوبيا يومياً في منع الإصابة بفقر الدم، وهي حالة ناتجة عن نقص خلايا الدم الحمراء أو الهيموغلوبين بالجسم، وذلك بفضل احتوائها على كمية وفيرة من الحديد.

6- إنقاص الوزن

يساعد محتوى اللوبيا العالي من الألياف على فقدان الوزن عن طريق تثبيط الشهية، وذلك بشكل صحي فهي تعمل على إضفاء الشعور بالشبع مع الحفاظ على نشاط المعدة والجسم.

7- ضبط مستويات السكر بالدم

تعتبر اللوبيا خياراً رائعاً لمرضى السكري، فهي تعمل على خفض مستوى غلوكوز الدم، حيث إن امتصاصها ببطء في مجرى الدم يمنع تحطم السكر بشكل مفاجئ الأمر الذي يحفز الرغبة في تناول المزيد من السكريات، كما أنه يساعد في تحسين مستويات الأنسولين والدهون بالدم.

ومع ذلك ينصح خبراء التغذية باستشارة الطبيب قبل البدء في اعتماد اللوبيا كجزء من نظام مرضى السكري الغذائي.

8- الوقاية من سرطان البنكرياس

بفضل احتوائها على نسبة كبيرة من حمض الفوليك، تساعد اللوبيا في خفض خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 60%.

9- المحافظة على صحة البشرة وتقوية الأظافر

تساعد البروتينات المتوفرة في اللوبيا على تعزيز نضارة البشرة وتقوية الشعر ومنع تساقطه فضلا عن تقوية الأظافر.

10- تأخير علامات الشيخوخة

يعمل فيتامين "A" جنبا إلى جنب مع العناصر الغذائية الأخرى المتوفرة في اللوبيا على تحسين صحة البشرة، ومنع ظهور الخطوط والتجاعيد عليها.

11- تحسين صحة العظام

توافر كميات كبيرة من الماغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم في اللوبيا يجعلها تساعد في تحسين صحة وكثافة العظام خاصة مع التقدم في العمر.