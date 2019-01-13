آلاف الأميركيين في المستشفيات.. بسبب الإنفلونزا

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن ما يتراوح بين 69 و84 ألف أميركي دخلوا مستشفيات بسبب الإنفلونزا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وتشير تقديرات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن الولايات المتحدة شهدت أحد أسوأ حالات تفشي الإنفلونزا منذ نحو عشر سنوات خلال موسم 2017-2018 بعد دخول أكثر من 900 ألف شخص مستشفيات ووفاة ما يزيد عن 80 ألف شخص.

كما ذكرت بيانات جمعتها تلك المؤسسة الصحية أن ما يتراوح بين ستة ملايين وسبعة ملايين شخص تقريباً أصيبوا بالإنفلونزا فيما بين أول تشرين الأول/أكتوبر 2018 والخامس من كانون الثاني/يناير 2019.

وتحاول الجهات التنظيمية في مجال الصحة مكافحة تفشي الإنفلونزا في الولايات المتحدة، ووافقت إدارة الأغذية والعقاقير على أول علاج جديد للإنفلونزا منذ نحو 20 عاماً العام الماضي.



كذلك أشارت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الشهر الماضي إلى بدء موسم الإنفلونزا، قائلة إن 24 ولاية وجوام أفادت بحدوث حالات على نطاق واسع وإن السلالة السائدة هذا الموسم هي إتش1إن1.



وكانت سلالة الإنفلونزا، التي سادت خلال الموسم الماضي، هي إتش3إن2 وتم ربطها بحالات إصابة شديدة ووفاة، لا سيما بين الأطفال والمسنين.



وما زالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها توصي بالتطعيم كأفضل وسيلة للحد من خطر الإنفلونزا وتنصح الناس من الفئة الأكثر خطراً بالذهاب إلى المستشفيات للعلاج بعقار مضاد لفيروس الإنفلونزا.