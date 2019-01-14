بريطانيا تتعهد بمكافحة تلوث الهواء المميت خلال عام 2019

تعهدت بريطانيا، الاثنين، بمكافحة تلوث الهواء وسن قانون جديد هذا العام بشأن جودة الهواء لإنقاذ الأرواح وتوفير مليارات الجنيهات للاقتصاد.

وقالت الحكومة إن بريطانيا ستصبح أول اقتصاد كبير يتبنى أهدافا بشأن جودة الهواء تعتمد على توصيات منظمة الصحة العالمية، فيما يتعلق بتعرض الناس للجزئيات الضارة.

وقال مايكل جوف، وزير البيئة البريطاني في بيان: "تلوث الهواء يواصل تقصير الأعمار وإلحاق الضرر بأولادنا وتقليص جودة الحياة. علينا اتخاذ إجراء قوي وعاجل".

وقالت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، إنها تهدف إلى تقليص تكاليف تلوث الهواء على المجتمع 1.7 مليار جنيه استرليني سنوياً بحلول 2020 ليزداد إلى 5.3 مليون جنيه سنوياً ابتداء من 2030.

ونشرت الحكومة العام الماضي خططاً لخفض الانبعاثات من السيارات والطائرات. وبالإضافة إلى السيارات سيتم الاستغناء تدريجياً عن القطارات التي لا تعمل إلا بالديزل فقط بحلول 2040.

وقال سيمون جيليسبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة القلب البريطانية، إن "آلاف الأرواح تزهق سنوياً في المملكة المتحدة لأن الهواء الذي نتنفسه يحتوي على جزئيات خطيرة". وأضاف أن من الضروري دعم هذه الاستراتيجية بإجراء تشريعي.

وقال: "نحتاج بشكل ملح لوضع هذه الخطوط الاسترشادية في قانون عام للتعجيل باتخاذ إجراء منسق وجريء وطموح يحمي قلوب الناس أينما يعيشون في المملكة المتحدة".