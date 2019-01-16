انظر كيف غمر الفرح رضيعة كانت صماء وبدأت تسمع لأول مرة

نقلوها في المستشفى إلى غرفة ثانية بعد العلاج استعدادا للعودة منها إلى البيت، وفيها أجلستها والدتها على ركبتها في جو من الصمت اتفقوا عليه، وبالإشارات دعت ابنتها الثانية Halie لتحدثها، فيما أمسك الأب الذي كان برفقته طبيب هاتفه المحمول وراح يصورها.

اقتربت منها الأخت البالغة 4 سنوات وغنّت: Baby sister, Baby sister وكانت هذه الكلمات التي نسمعها أيضا في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، نقلا عن شبكة ABC التلفزيونية الأميركية، أول ما سمعته "سكارليت" بحياتها، لأنها كانت صماء منذ أبصرت النور قبل 9 أشهر، لذلك غمرها فرح مشهود، وراحت تضحك مبتهجة بجديد مهم طرأ على حياتها حتى ملأت المكان بسعادة عامرة، إلى درجة أن الأم حبست أنفاسها ومسحت دموعها من نعمة ما رأت وسمعت، ووجدت نفسها تقول: يا إلهي.



ذكروا في الإعلام الأميركي، أن سكارليت التي ولدت قبل 3 أشهر من ميعادها، تعرضت بعد أيام لالتهاب معوي معروف باسم Necrotizing Enterocolitis القولوني الناخر، فعالجها طبيب بمضاد "لم تقو على مضاعفاته، ففقدت بسببها السمع" وفق ما كتبته والدتها كارول بحسابها "الفيسبوكي"، مضيفة أنها لم تعرف بخسارتها للحاسة مدة أشهر، حتى بدأت تشعر أنها لا تبدي ردة فعل على الكلام، فعرضوها على جمعية Atlanta Hearing Associates الناشطة بمعالجة أمراض الأذن في مدينة Milledgeville بولاية جورجيا الأميركية، ومن الفحوصات تأكد الأطباء أنها شبه صماء، فعالجوها ما أمكن، ثم أجروا عملية انتهت بوضع "سمّاعة" تضخيم للصوت بأذنيها، تمهّد للسمع أن يعود طبيعيا في المستقبل.

وطوال أسبوع مضى، تحولت الرضيعة سكارليت بنيامين إلى خاطفة للأضواء بكل أميركا تقريباً، وخبرها عبر الحدود وأشاع مناخات إيجابية، على حد ما استنتجته "العربية.نت" من اطلاعها على ما ذكروه عنها، بسبب فيديو رآها فيه الملايين تضحك طوال دقيقتين وتبتهج بسماعها للأصوات، لذلك قالت الأم لشبكة CBS التلفزيونية الأميركية: "قهقهاتها جلبت الفرحة لأسرتنا كلها، والبلاد بأكملها تأثرت بالفيديو، فقد جعل الجميع يبتسمون" وفق تعبيرها عن مقطع قصير وصغير، لكن فعله كبير.