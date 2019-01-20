الأرجنتين.. وفاة 14 شخصا جراء فيروس من القوارض

قضى 14 شخصاً في الأسابيع الستة الأخيرة في ضواحي العاصمة الأرجنتينية، #بوينس_آيرس، جراء فيروس مصدره #قوارض برية، وسُجلت أحدث حالة وفاة، السبت، لامرأة في منطقة لا بلاتا، بحسب الصحافة المحلية.

هذه المرأة، البالغة 34 عاما، والتي قضت في أحد مستشفيات لا بلاتا، كانت تعمل في الحقول، على ما أكدت قناة "تي أن" التلفزيونية نقلا عن مصادر في وزارة الصحة في مقاطعة العاصمة بوينوس آيرس.

وظهر هذا الوباء قبل ستة أسابيع ورصدت حالات عدة في منطقة إيبويين الجبلية الصغيرة التي يبلغ تعدادها 3500 نسمة في جنوب غربي البلاد حيث قضى عشرة أشخاص منذ مطلع الشهر الحالي.

وهذه الحالات ليست مرتبطة بالضرورة بالحلات المماثلة التي ظهرت في باقي أنحاء البلاد، وفق السلطات الصحية.

وفي مقاطعة تشوبوت التي تتبع لها ايبويين، يوازي عدد الحالات المسجلة ضعف تلك التي شهدها العام الماضي، كما أدخل 94 شخصاً في الحجر الصحي، بحسب الأرقام الرسمية.