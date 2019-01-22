تكلفة الأنسولين في أميركا تضاعفت خلال 5 سنوات

أشار تحليل جديد إلى أن تكلفة #الأنسولين لعلاج النوع الأول من #السكري في الولايات المتحدة بلغت المثلين تقريبا خلال خمس سنوات حتى عام 2016، الأمر الذي يسلط الضوء على الغضب العام من ارتفاع أسعار الأدوية.

ووفقا لتقرير من المنتظر أن يصدره، الثلاثاء، معهد تكاليف الرعاية الصحية، وهو منظمة غير ربحية، بلغت تكاليف الأنسولين السنوية لعلاج النوع الأول من السكري 5705 دولارات في المتوسط للمريض في عام 2016. وكان متوسط التكلفة حوالي نصف ذلك عند 2864 دولارا لكل مريض في عام 2012.

ويمثل المبلغ إجمالي ما يدفعه المريض والتأمين الصحي التابع له للحصول على الدواء، ولا يشمل نسبة الاسترداد التي يحصل عليها المريض من التأمين لاحقا.

ودفعت زيادة تكلفة الأنسولين بعض المرضى إلى المجازفة بصحتهم. وفي الشهور الأخيرة تحدث مرضى وأفراد عائلاتهم عن تقليل جرعات الدواء‭‭ ‬‬المنقذ للحياة لأنهم لا يستطيعون تحمل نفقاته. وقد أدى ذلك أيضا إلى بعض الاحتجاجات خارج مقار شركات لإنتاج الإنسولين.

وأرجع معهد تكاليف الرعاية الصحية ارتفاع تكلفة العلاج في المقام الأول إلى زيادة أسعار الأنسولين بشكل عام وبدرجة أقل إلى تحول المرضى لاستخدام منتجات الأنسولين الأكثر تكلفة.

ووجد التقرير أن متوسط استهلاك الأنسولين اليومي ارتفع بنسبة ثلاثة في المئة فقط خلال نفس فترة السنوات الخمس.