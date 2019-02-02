إنفلونزا الخنازير تخلف 9 وفيات في المغرب

أعلن وزير الصحة المغربي، أنس الدكالي، السبت، في الرباط أن إنفلونزا إتش1إن1 تسببت هذا الأسبوع بوفاة 9 أشخاص في المغرب.

وأكد الوزير في تصريح لوكالة الأنباء المغربية أن "الحالة الوبائية" تبقى رغم ذلك "عادية مقارنة بالسنوات الماضية".

وأشارت وسائل الإعلام الأربعاء إلى الوفاة الأولى. ومنذ ذلك الحين، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات مثيرة للقلق.

وكانت الحصيلة الرسمية الخميس خمس وفيات، كما ذكرت وزارة الصحة.

وفي اليوم نفسه، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي إلى أن "الجهود تتواصل لرصد أي حالة تسجل في أي مستشفى".

وإنفلونزا الخنازير هو الاسم الشائع المستخدم لفيروس إتش1إن1، المرض التنفسي الذي يحصل جراء الاحتكاك بالخنازير وينتقل من شخص إلى آخر من طريق الاستنشاق.

وفي 2009، بعد إعلان حالات في الولايات المتحدة والمكسيك، أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرا من الوباء رفعته في 2010.