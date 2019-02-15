ودّع آلام العظام.. هذا العصير المخفوق يحتوي على الدواء

من الآلام الشائعة التي تؤرق الكثيرين، خاصة كبار السن، آلام الظهر والركبة والساقين والكاحل. وهذه الآلام عادة ما تصاحب الأشخاص الذين يجلسون لمدد طويلة، سواء بالمكاتب أو بالسيارات، خاصة إذا كانوا لا يمارسون نشاطا بدنيا بصفة يومية. وبطبيعة الحال تصاحب تلك الآلام كبار السن نظراً للجلوس لمدة طويلة بالمنزل دون حركة.

وبالطبع لعلاج مثل هذه الآلام، يلجأ المريض إلى المسكنات، والتي تترك آثاراً سلبية على باقي أعضاء الجسم، خاصة إذا تم تناولها بكثرة. لكن وكعادتنا، نبحث ونفتش عن الوصفات الطبيعية التي قد تأتي بنفس مفعول المسكنات لكن دون الإضرار بباقي أعضاء الجسم.

فعلى ذمة موقع "ديلي هيلث بوستDaily Health Post " المعني بالشؤون الصحية، فإن هناك أحد العصائر المخفوقة التي تتوفر مكوناته بالمنزل ويمكن إعداده بكل سهولة، إلا أن فوائده عظيمة في القضاء على آلام العظام، خاصة آلام الساقين والعمود الفقري.

المكونات وطريقة التحضير

ويتكون العصير المخفوق من المكونات الآتية: برتقالة + 2 كوب من الأنانس + 2 عود من الكرفس + 2 ثمرة كمثرى + عصير ليمونة + قطعة من الزنجبيل + قطهة من الكركم الخام + القليل من الفلفل الأسود + نصف ملعقة من زيت جوز الهند

يتم خلط كل المكونات في الخلاط، وليس في العصارة، لضمان الاستفادة من كل الألياف المتواجدة في المكونات، ويتم خلطها جيداً بعد إضافة القليل من الماء. العصير المخفوق أصبح جاهزاً للاستخدام، ويمكن الاحتفاظ به في إناء زجاجي مغلق جيداً لمدة 3 إلى 5 أيام.

فوائد هذا العصير المخفوق

*الأناناس.. غني بالبروميلاين، وهو مركب يتميز بخصائصه المسكنة للآلام والمضادة للالتهابات المرتبطة بالتهاب المفاصل.

*البرتقال.. توصلت الدراسات إلى أن تناول الكميات الكافية من فيتامين "C" يساعد في منع التهابات المفاصل ويحافظ على صحة المفاصل.

*الكرفس.. هو غني بفيتامين "K"، ويؤدي نقص هذا الفيتامين إلى ضعف العظام والغضاريف، وبالتالي يؤدي إلى الشعور بالألم عند ممارسة أي مجهود.

*الكمثرى.. هي غنية بفيتامين "C"، لذا فهي تقلل من إمكانية الإصابة بالتهاب المفاصل، خاصة الالتهاب الروماتويدي.

*الليمون.. يحتوي على فيتامينات "C" و"E"، وهما يعتبران أيضاً من مضادات الأكسدة القوية والفعالة من أجل صحة العظام، حيث إنهما يحميان الخلايا من الجذور الحرة، كما أنهما يحافظان على مستوى الكولاجين.

*الزنجبيل.. يحتوي على مركب فعّال يسمى "جينجيرول"، وهو قادر على محاربة المركبات الدهنية التي قد تحفز آلام العظام، كما أنه يمنع التهاب المفاصل ويعيق تلفها.

*الكركم.. توصلت العديد من الدراسات إلى أن الكركم يحتوي على مواد تخفف من الآلام، خاصة في منطقة الركبتين.