لمن يرغب في زيادة وزنه بشكل صحي..إليك 20 صنفا من الطعام

رغم أن #السمنة المفرطة باتت مشكلة يعاني منها الكثيرون حول العالم في عصرنا الحاضر، إلا أن هناك فئة أخرى تعاني من #النحافة الشديدة وتحلم بكسب الوزن بشكل صحي وآمن.

فاكتساب الوزن بطريقة صحية ليس بالأمر السهل، خصوصاً إذا كان جسمك غير قابل للاستجابة، أو كانت هذه النحافة نتيجة مرض معين أو بسبب التعافي من جراحة صعبة.

ولعل اللجوء إلى أطعمة زيادة الوزن الصحية والمحافظة على اتباع نظام غذائي يتضمن قائمة من أفضل أطعمة زيادة الوزن، وممارسة التمارين الرياضية، أحد أهم الحلول الصحية التي تمتلك مفعولاً سحرياً فيما يتعلق بزيادة الوزن الآمنة، وزيادة الكتلة العضلية دون السماح للدهون بالتراكم في الجسم.

وإليكم فيما يلي قائمة بـ20 نوعاً من الأطعمة الصحية التي تضمن زيادة الوزن بشكل آمن وجيد، حسب ما جاء في موقع "أورجانيك" المعني بالصحة:

1- البطاطس

تعد البطاطس الخيار الأمثل لزيادة الوزن لاحتوائها على كمية كبيرة من الكربوهيدرات، فضلا عن احتوائها على الألياف وفيتامين C مما يجعلها تزيد الوزن بشكل صحي.

2- الخبز والحبوب الكاملة

يعد الخبز مصدرا طبيعيا للكربوهيدرات، لكن تناول الخبز الأبيض العادي يعتبر غير صحي لذا ينصح بتناول خبز الحبوب الكاملة، لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف والمواد المغذية.

3- زبدة الفول السوداني

من أسهل وألذ الطرق لزيادة الوزن بشكل صحي، تناول زبدة الفول السوداني وذلك لاحتواء الملعقة الواحدة من زبدة الفول السوداني المملحة على 200 سعرة حرارية، كما أنها تمد الجسم بقدر وفير من البروتين.

4- الأجبان

يساعد المحتوى العالي من الدسم والمتوفر في معظم أنواع الأجبان على زيادة وزنك بشكل صحي، وذلك لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، بالإضافة إلى كمية جيدة من البروتين.

5- الحليب كامل الدسم

من أسهل الطرق لكسب الوزن بسرعة، تناول الحليب كامل الدسم، فهو غني بالدهون الصحية وكميات كبيرة من الفيتامينات.

6- اللحوم الحمراء

تعد اللحوم الحمراء الأكثر مثالية فيما يخص أفضل الأطعمة الغنية بالبروتينات لزيادة الوزن، فهي الداعمة الأولى لغذاء العضلات، فضلا عن احتوائها على المعادن اللازمة للجسم والدهون الصحية، لكن رغم ذلك ينصح بعدم الإفراط في تناولها والاكتفاء بمرتين أو 3 أسبوعيا لتجنب المشاكل الصحية الأخرى.

7- الزبدة

تعد الزبدة واحدة من أكثر الأطعمة الغنية بالدهون، فإذا كنت تتطلع إلى كسب بعض الوزن بسرعة، أضف الزبدة إلى وجبات الطعام الخاصة بك، لكن ينصح بعدم الافراط أيضا في تناولها لتجنب المشاكل الصحية الأخرى.

8- البيض

يحتوي البيض على كمية كبيرة من الكوليسترول الجيد، وكميات كبيرة من فيتامين A,Dو فيتامين E، لذا فإن تناول 3-4 بيضات كاملة في اليوم يضمن لك زيادة الوزن بشكل صحي.

9- الموز

يعد الموز مصدرا جيدا للحصول على الطاقة وزيادة الوزن، فهو غني بالبوتاسيوم، والكربوهيدرات، والمغذيات الهامة الأخرى التي تمنحك الطاقة وتحافظ على صحتك، وتحتوي كل موزة على 100 سعرة حرارية لذلك فهي تضمن زيادة الوزن.

10- سمك السلمون

يساعد تناول سمك السلمون الغني بالبروتين والأملاح المعدنية من 2-3 مرات في الأسبوع في زيادة الوزن بشكل صحي، كما أنه يساعد تعزيز جهاز المناعة وحماية القلب والأوعية الدموية.

11- المعكرونة

على غرار إضافة البطاطس إلى حميتك لزيادة الوزن، تأكد من تناول كميات وفيرة من المعكرونة وذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من النشويات الغنية بالسعرات الحرارية والتي تضمن لك زيادة الوزن.

12- حبوب الجرانولا

قد يبدو للوهلة الأولى أن الجرانولا من الأطعمة التي تنقص الوزن لكنها تحتوي على كمية كبيرة من السكر والألياف والبروتين التي تجعل من تناولها مع الحليب كامل الدسم يومياً وجبة صحية مثالية لكسب الوزن.

13- الفواكه المجففة

عندما يتم تجفيف الثمار، فإنها تحتفظ بمزيد من السعرات الحرارية الموجودة بها مقارنة بالفواكه الطازجة، لذلك فهي خيار جيد لزيادة الوزن.

14- الفواكه الاستوائية

تعد الفواكه الاستوائية كالمانجو والبابايا والأناناس والغنية جدا بالسكر وسيلة سهله وسريعة لإضافة الوزن لجسمك، كما أن احتواءها على الكثير من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة يجعلها صحية جدا.

15- الجمبري أو الروبيان

يحتوي الجمبري على كمية كبيرة من السعرات الحرارية بالإضافة إلى الدهون الصحية والأحماض المفيدة للصحة، الأمر الذي يجعل تناول وجبة خفيفة من الروبيان خيار مثالي لزيادة الوزن.

16- خبز البيغل

وهو نوع من المعجنات يشبه الخبز لكنه يحتوي على سعرات حرارية عالية لاحتوائه على كمية كبيرة من الكربوهيدرات المعقدة والتي تعجل بزيادة الوزن.

17- الأفوكادو

تحتوي ثمرة الأفوكادو الواحدة على ما يقرب من 140 سعرة حرارية، فبينما تساعدك الأفوكادو على زيادة الوزن، فهي توفر لك مجموعة غنية من المعادن، خاصة البوتاسيوم، وكذلك فيتامين E وحمض الفوليك.

18- الأرز البني

مثله مثل المعكرونة والخبز والبطاطس، يعتبر الأرز البني مصدراً عظيماً للكربوهيدرات، كما يمنح جسمك قدرا كبيرا من الألياف الصحية لتحسين صحة القلب، والهضم، ومستويات الكوليسترول بالدم.

19- خبز الذرة

قد لا يحظى هذا النوع من الخبز بشعبية في جميع أنحاء العالم، لكن من يعرفه يحبه لمذاقه الحلو، وكل 100 غرام منه تحتوي على 300 سعرة حرارية لذا فهو خيار صحي وجيد لزيادة الوزن.

20- صدور الدجاج

رغم أن صدور الدجاج تتميز بعدم احتوائها على قدر كبير من الدهون، إلا أن القطعة متوسطة الحجم منها تحتوي على 100 سعرة حرارية، لذا فهي خيار رائع لزيادة الوزن دون الحصول على دهون.