لصحة جيدة.. افعل هذه الأشياء 

يبحث الناس عادة عن أساليب مناسبة من أجل البقاء بصحة جيدة، خصوصاً مع انتشار الأمراض المزمنة مثل السكر وضغط الدم وغيرها.

ومن أجل صحة جيدة أوصت منظمة الصحة العالمية بـ 5 أشياء يمكننا القيام بها من أجل المحافظة على حالة صحية جيدة.

الفحوص الدورية:

إن إجراء الفحوص الطبية الدورية أمر بالغ الأهمية، لأن بعض الأمراض تبدأ دون أعراض، واكتشافها مبكراً يزيد فرص العلاج.

الكحول:

إن الإفراط في تناول الكحول يتسبب بمتاعب في نواحٍ عديدة، لذلك فإن الابتعاد عن تناول الكحول أو تخفيفها يقي من الكثير من المخاطر.

التدخين:

معلوم للجميع أن التدخين يتسبب في كثير من المتاعب الصحية، ويعتبره الأطباء سبباً مباشراً لكثير من الأمراض، وتشير إحصاءات منظمة الصحة إلى أن التدخين يكون سبباً في وفاة أكثر من 7 ملايين شخص سنوياً.

نظام غذائي صحي:

تشير الدراسات المتخصصة إلى أن النظام الغذائي المثالي يؤثر بشكل كبير ومباشر على الصحة.

الرياضة:

ممارسة التمارين الرياضية أمر في غاية الأهمية من أجل الشعور بصحة جيدة، فهي تساعد على حرق الدهون والتخلص من السوائل الزائدة وبالتالي تؤدي إلى المحافظة على وزن مثالي.

وتشير المنظمة إلى أن الحد الأدنى المطلوب من النشاط البدني هو ساعتان أسبوعياً، ويمكن أن يشمل ذلك المشي وكرة القدم والألعاب البدنية وغيرها من الأنشطة الرياضية.