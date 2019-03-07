انتبه.. فطريات قشرة الرأس قد تكون مؤشر مرض معوي

تعد قشرة فروة الرأس حالة جلدية مرتبطة بفطريات موجودة في البشرة الدهنية وفروة الرأس. وعادة ما تكمن الفطريات، التي توجد في بصيلات الشعر البشري، في الأمعاء الغليظة أيضاً، وهي لا تعد ضارة بالنسبة لمعظمنا.

لكن، وبحسب دراسة أميركية جديدة في مستشفى "Cedars-Sinai" بلوس أنجلوس، يبدو أنها كذلك بالنسبة للبعض ممن يمتلكون تركيبة جينية معينة، حيث تزيد هذه الفطريات لديهم من سوء الاضطرابات المعوية، مثل مرض التهاب الأمعاء. كما أنها أكثر شيوعاً على سطوح الأنسجة المعوية لدى مرضى "داء كرون"، هو أحد أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة الذي يسبب آلام البطن، والإسهال، وارتفاع في درجة حرارة الجسم، وفقدان للوزن، إضافة إلى التهبات مختلفة.

ويرتبط وجود هذه الفطريات، التي أطلق عليها اسم الملاسيزية، بتغير شائع في جين معروف بأنه مهم للمناعة ضد الفطريات. وبحسب الأطباء، فإن التغييرات في الفطريات المعوية، يمكن أن تكون عاملاً في تفاقم الأعراض، التي تساهم في الإصابة بالأمراض لدى بعض مرضى "داء كرون".