30 مؤشرا على نقص المغنيسيوم بالجسم.. منها الصداع والأرق

يعتبر المغنيسيوم من أهم العناصر التي يحتاجها الجسم، والتي تخزن في العظام والأسنان والعضلات، وعلى الرغم من أن نقصه يعتبر أمراً يتجاهله كثيرون إلا أنه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا كان هذا النقص حاداً.

فالمغنيسيوم عامل مساعد لأكثر من 300 أنزيم ينظم التفاعلات الكيميائية الحيوية المتنوعة في الجسم، بما في ذلك تركيب البروتين، وظائف العضلات والأعصاب، التحكم في نسبة الجلوكوز بالدم، وتنظيم ضغط الدم.

كما أنه يلعب دوراً في النقل النشط لأيونات الكالسيوم والبوتاسيوم عبر أغشية الخلايا، وهي عملية مهمة لتوصيل النبض العصبي وتقلص العضلات ونبض القلب بشكل طبيعي.

ويعتبر بعض الناس أكثر عرضة لنقص المغنيسوم، مثل هؤلاء الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي، السكري، أو البالغين فوق سن الخمسين.

لذلك فمن المهم معرفة احتياجات الجسم من هذا العنصر ومؤشرات نقصه في الجسم، وهذا ما يقدمه لنا موقع "ديلي هيلث بوست Daily Health Post" المعني بالصحة وهي كالآتي:

1- القلق والتوتر

2- النوبات الصرعية

3- الدوار

4- الارتباك

5- التهاب المثانة

6- فقدان الذاكرة

7- قد يسبب العطش الشديد واحتباس السوائل إذا صاحبه نقص البوتاسيوم

8- تشنجات العضلات

9- الصداع النصفي

10- مشاكل القلب

11- ارتفاع ضغط الدم

12- الاكتئاب

13- جلطات الدم

14- صعوبة البلع

15- الربو

16- أمراض الكبد والكلى

17- نقص الكالسيوم

18- اضطرابات الامعاء

19- الارتعاش

20- هشاشة العظام

21- الإمساك

22- الإعياء

23- مرض السكري من النوع الثاني

24- صعوبات في الجهاز التنفسي

25- الغثيان

26- مشاكل الخصوبة (صعوبة الحمل، الإجهاض المتكرر، الولادة المبكرة وكذلك تسمم الحمل)

27- الأرق

28- متلازمة رينود والتي قد تسبب برودة الأطراف مع تغير لونها والشعور بالتنميل فيها.

29- اضطرابات المزاج

30- نقص السكر في الدم

ولتلافي نقص المغنيسيوم بالجسم ينصح خبراء التغذية بالحرص على تنوع نظامكم الغذائي بحيث يتضمن فيتامين "D3"، وفيتامين "B1" (الثيامين)، والسيلينيوم والذي يتوفر في الجوز البرازيلي، وفيتامين "E" والموجود في الأفوكادو وفيتامين "B6" الموجود في العدس.