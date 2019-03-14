خبر سار.. استبيان طبي قد ينقذ الآلاف من مرضى البروستات

من المتوقع أن ينقذ استبيان طبي بسيط لا يستغرق سوى بضع دقائق فقط الآلاف من مرضى سرطان البروستات.

وسيمكن هذا التقدم العلمي الأخير، الذي توصل إليه علماء من جامعة كامبريدج البريطانية، الأطباء من معرفة مقدار العلاج اللازم الذي سيحسن من حالة المرضى وفرص نجاتهم قبل عقد من الزمن.

وبالنسبة لثلث مرضى سرطان البروستات، فإن خضوعهم للجراحة أو العلاج الإشعاعي قد يحمل آثاراً جانبية ضارة يقد توازي فعاليتها العلاجية.

كما يرى الأطباء أن تلك الأداة بإمكانها أن تقلل إلى حد كبير عدد العلاجات غير الضرورية التي تقدمها المستشفيات والتي قد تكون ضارة للمريض، إلى جانب تمكين المرضى وأطبائهم من اتخاذ قرارات بناءً على أدلة ونتائج أفضل.

ويعتبر سرطان البروستات ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعاً عند الرجال، مع اكتشاف حوالي أكثر من مليون حالة جديدة فقط عام 2018، وفق صندوق أبحاث السرطان العالمي