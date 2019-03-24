زيت الطهو المعاد تسخينه مسرطن ويغير جينات الخلايا!

لزيت الطهو آثار سلبية تتعدى السمنة لتصبح أحد المعززات لانتشار السرطان.

فالاستخدام الخاطئ للزيوت وإعادة تسخينها لأكثر من مرة تتسبب في إنتاج مركبات كيميائية تصنف بالسامة والمسرطنة.

وتوصلت دراسة لباحثين في علوم الأغذية من جامعة إلينوي الأميركية إلى تلك النتيجة من خلال التجارب على الفئران.

وفي مراحل التجارب الأولى تمت تغذية مجموعة من الفئران بزيت فول الصويا غير مسخن، فيما غذيت مجموعة أخرى بزيوت عرضت لحرارة عالية لمدة 16 أسبوعا.

وقام فريق البحث بحقن الفئران في مجموعتين لمحاكاة مدى انتشار الخلايا السرطانية، وبعد عشرين يوما توصل الباحثون إلى أن الفئران التي استهلكت الزيوت المعاد تسخينها، تسببت في تغير جيني وحفزت تطور الخلايا السرطانية لديهم بنحو 4 أضعاف.

كما أن تلك المركبات السامة ربطها العلماء مع مجموعة أخرى من الأمراض المزمنة منها تصلب الشرايين وأمراض القلب.

ودفعت نتائج تلك الدراسة الباحثين لإبداء مخاوفهم على الناجين من مرض السرطان، خاصة أن النظام الغذائي السيئ قد ينشط الخلايا السرطانية النائمة لديهم .