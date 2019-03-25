14 ألف يصابون به سنويا في مصر.. كيف نقي أنفسنا من السل؟

14 ألف شخص يصابون بمرض السل سنوياً في مصر، وفقاً لإحصائية أعلنتها الجمعية المصرية لمكافحة التدخين.

المرض الذي اكتشف البكتيريا المسببة له العالم، روبرت كوخ، عام 1882 تسبب في إصابة 1.6 مليون شخص في العالم، ووفاة 1.8 مليون شخص في عام 2015، احتفلت منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي له أمس الأحد.

ويقول الدكتور محمد على يونس أخصائي الأمراض الصدرية لـ "العربية.نت" إن السل مرض معدٍ ينتقل إلى الإنسان عبر بكتيريا، تصيب الجهاز التنفسي سواء من خلال مخالطة مريض، أو من خلال شرب لبن غير مبستر ومن أبقار مصابة بالمرض، مشيراً إلى أن العدوى الشائعة تصيب الرئتين من خلال مخالطة المرضى لفترة طويلة أو من خلال استخدام النرجيلة لأكثر من شخص.

وأكد أن دخول الميكروب للرئة لا يعني إصابة الشخص بالمرض، فمناعة الإنسان هي من تحدد ذلك، وفي حالة أن تكون مناعة الشخص قوية فلا تظهر عليه الأعراض وبذلك لا يحتاج لعلاج، لكن في حالة أن تكون مناعة الشخص ضعيفة فستظهر عليه أعراض المرض، وهي فقدان شهية وفقدان وزن وتعرق ليلي مصحوباً بسخونة مع رشح وفي بعض الحالات يكون الرشح مصحوبا بالدم.

وعن طرق الوقاية من المرض يقول أخصائي الأمراض الصدرية إنه يجب على الإنسان أن يحافظ على صحته من خلال الرياضة والطعام الصحي والمسكن المناسب، الذي يجب أن تدخله الشمس لقتل البكتيريا.

وأكد على ضرورة أن يقوم من يتواجدون مع مريض سواء في المنزل أو العمل بعمل الفحوصات المختلفة، مثل الأشعة الدورية واختبار الدرن على الجلد وتحليل البصاق، مشيرا إلى أن تمكن البكتيريا من الإنسان وإصابته بالسل قد تؤدي لعدم قدرته على التنفس ومن ثم الوفاة.