دراسة مثيرة عن قدرة الكلاب كشف السرطان بالدم بدقة 97%

كشفت دراسة جديدة ومثيرة قدرة الكلاب على كشف إصابة الإنسان بالسرطان عن طريق شم عينة دم لأي شخص بنسبة دقة 97%.

ونشرت الديلي ميل تقريرا حول تمكّن علماء إحدى شركات الأدوية الأميركية من تعليم 3 كلاب من نوع "بيغل" كيفية رصد سرطان الرئة، في عينات دم مأخوذة من المرضى.

وتمكنت الكلاب من تحديد بشكل صحيح العينة التابعة لمريض بسرطان الرئة، بدقة بلغت 96.7%، وفقا لنتائج الاختبار.

واستخدم الباحثون شكلا من أشكال التدريب، لتعليم 4 كلاب من نوع "بيغل" كيفية التمييز بين الدم الطبيعي والعينات المأخوذة من مرضى سرطان الرئة. واكتشفوا قدرة الكلاب على تحديد العينات العادية بنسبة 97.5%.

يذكر أن الكلاب تتميز بامتلاكها لمستقبلات رائحة أكثر دقة من تلك الموجودة لدى البشر بـ 10 آلاف مرة.