"اضحك الصحة تبقى حلوة".. 30 دقيقة باليوم كافية

طول العمر ليس مرتبطاً بالجينات كما يعتقد البعض، فالضحك لمدة 30 دقيقة في اليوم سيساعدك في إطالة العمر.

حقيقة علمية أكدتها دراسة جديدة أجراها أطباء من معهد ريزا للطب النفسي الجسدي، مفادها أن الضحك لمدة 30 دقيقة يومياً يمكن أن يحسن مؤشرات عمل أعضاء الجسم.

ووفقاً لنتائج الدراسة التي أجراها الأطباء، فإن الضحك له تأثير إيجابي وصحي في الجسم. فمثلاً يساعد الضحك المنتظم على تحسين نوعية النوم ويحمي من تأثير الإجهاد وينظم عمل القلب والكبد والرئتين.

ويشير الأطباء إلى أن الاهتزازات التي يسببها الضحك تحفز الدورة الدموية وحركة الأعضاء الداخلية، ما يحميها من الركود.

ويعد الضحك مهماً جداً خاصة لأولئك الذين بلغوا الأربعين من العمر، ففي هذا العمر تتعزز مناعة الجسم وهذا مهم جداً للوقاية من السرطان.

ويضيف الباحثون أنه عند الضحك، تنخفض نبضات القلب وتتوسع الشرايين ويزيد إفراز الأجسام المضادة، كما ترافق هذا زيادة في الناقلات العصبية التي تُسمى "هرمونات السعادة".