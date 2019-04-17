لنوم أسرع وأكثر راحة.. روبوت يحل مشكلتك!

خلال السنوات العشر الماضية، زادت أعداد الأبحاث حول اضطرابات النوم بمعدل لم يسبق له مثيل من قبل، حيث ألقت الكثير من المؤسسات الطبية مزيداً من الضوء على أهمية النوم الذي أصبح يُطلق عليه الركن الثالث لصحة جيدة.

ويتساوى النوم الصحي في الأهمية مع جانبين ركنين آخرين للصحة وهما: التغذية السليمة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. حيث تشكل هذه الأركان الثلاثة – التغذية وممارسة التمارين الرياضية والنوم – الركائز الثلاث لصحة جيدة.

كما أظهرت الدراسات ارتباطاً قوياً بين قلة ساعات النوم وزيادة الأمراض المزمنة بما في ذلك: مرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسمنة والاكتئاب، ما دفع شركة Somnox – التي تتخذ من هولندا مقراً لها – للقيام بتطوير أول روبوت في العالم يُسمى Somnox لمساعدتك على النوم بشكل أسرع وأطول، والاستيقاظ منتعشاً.

ويشبه روبوت Somnox وسادة صغيرة تصدر أصوات هادئة تساعدك على الاسترخاء وتقلل من الإجهاد، مما يسمح للشخص الذي يحتضنه بالنوم بشكل أسرع وأعمق.

الفكرة والتطوير

تم تطوير روبوت Somnox من قبل أربعة طلاب في كلية الهندسة بهولندا، بسبب معانتهم من اضطرابات النوم، وقد تم الإعلان عن الروبوت لأول مرة في معرض CES 2018. وفي نفس العام تم طرحه على موقع التمويل الجماعي كيكستارتر Kickstarter، وتم جمع التمويل المطلوب له خلال شهر واحد.

التصميم والميزات

أول شيء تلاحظه في روبوت Somnox هو وزنه الخفيف، حيث يزن الروبوت حوالي 2.5 كيلوغرامات، ويبلغ طوله حوالي 35 سم. وعلى أحد جانبي الروبوت توجد لوحة تحكم صغيرة تتضمن زر تشغيل/إيقاف، والتحكم في مستوى الصوت، ومنفذ الشحن، ومؤشر البطارية، ومنفذ Micro SD لتحميل الأصوات التي تريدها.

يمكنك تغيير إعدادات الروبوت عبر تطبيق Somnox، الذي يتصل مع الروبوت عبر البلوتوث لتتمكن من تشغيل الموسيقى المفضلة لك، إما بصوت عالٍ بدرجة كافية لملء غرفة هادئة أو بصوت هادئ بما يكفي لسماعه فقط عن طريق تقريب أذنك إلى الروبوت.

لكن الأهم من ذلك أن روبوت Somnox يمكنه التنفس، فبمجرد أن تضغط على الزر التشغيل، وتحتضن الروبوت يبدأ بالتنفس، ومن ثم يتزامن تنفسك معه، ثم يتباطأ تدريجياً اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي ليساعدك على الاسترخاء.

كذلك لا يستغرق إعداد روبوت Somnox أكثر من دقيقة، حيث يمكنك مزامنته مع التطبيق الخاص به – متوفر على متجر آيتيونز وغوغل بلاي – لتتمكن من إدارة تفضيلات التنفس، باستخدام عوامل مثل: العمر والوزن، ويمكنك ضبط مدة التنفس من خمس إلى 90 دقيقة كل ليلة، والاختيار من بين ثلاثة أوضاع: قيلولة Nap، أو نوم Sleep، أو استرخاء Relax، حيث يختلف إيقاع التنفس في كل وضع.

ويجد بعض المستخدمين صعوبة في اختيار معدل التنفس المناسب، إلا أن Somnox توفر تقارير حول سرعات التنفس المختلفة لنوم مثالي على موقعها على الويب.

وللتغلب على هذه المشكلة تعمل الشركة حالياً على تطوير ميزة جديدة تُسمى التنفس التكيفي Adaptive Breathing ليتم إطلاقها خلال الشهرين المقبلين، والتي من شأنها أن تتيح للروبوت التعرف على معدل التنفس الخاص بك والمزامنة تلقائياً معه. وبمجرد أن تتم المزامنة سوف يتباطأ معدل تنفسه تدريجياً. ويحتوي الروبوت بالفعل على أجهزة الاستشعار اللازمة للقيام بذلك، مما سيجعل التجربة أكثر سلاسة.

وتخطط الشركة لدعم الروبوت بميزات جديدة في المستقبل حيث يمكن أن يعمل كمنبه يوقظك بلطف.

السعر والتوافر

طرحت الشركة خلال هذا الشهر روبوت Somnox للبيع عبر موقعها الإلكتروني بسعر 600 دولار، كما يمكنك شراء الغطاء الخارجي للروبوت بألوان متعددة بشكل منفصل بسعر 49 دولاراً.