بشرى سارة لعشاق النوم.. "القيلولة" مفيدة!

أكد باحثون أن النوم لفترة قصيرة أو ما يعرف بـ"القيلولة" منتصف النهار يساعد على انخفاض مستويات ضغط الدم بمعدل 5 ملم زئبق في المتوسط، وهو تأثير مماثل لتناول أدوية الضغط أو وقف تناول الملح.

وقال الخبراء إن القيلولة تؤدي إلى انخفاض كبير في خطر الإصابة بنوبة قلبية.

في التفاصيل، أجرى أطباء يونانيون من مستشفى "Asklepieion General" في فولا، دراسة حين راقبوا حالة 212 مريضا يعانون من ارتفاع ضغط الدم (130 ملم زئبق)، وهو مستوى غير صحي.

وكشفت النتائج بعد التجربة أن قيلولة بعد الظهر تساهم بانخفاض ضغط الدم بمقدار 5 ملم زئبق.

وقال الباحث الدكتور، مانوليس كاليستراتوس، إن هذا الاكتشاف يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية، بنسبة تصل إلى 10%.

وبالتالي، شجع الباحثون بعد هذه التجربة أخذ غفوة قصيرة خلال اليوم، لما لها من مزايا الصحية.