إياك وتخطي الفطور.. نتائج مميتة!

أكدت نتائج دراسة جديدة أن الاستغناء عن وجبة الفطور من شأنه أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة كبيرة جدا، حيث قام باحثون من جامعة "آيوا" الأميركية بتحليل بيانات 6550 فردا، ممن تزيد أعمارهم عن 40 عاما، على مدى 18 سنة تقريبا.

وتبين من الاستطلاعات أن معظم من أجريت عليهم الاختبارات يتناولون وجبة الإفطار يوميا، إلا أن منهم من لم يتناولها أبدا.

ووجد فريق البحث صلة واضحة بين عادات الإفطار ومخاطر الإصابة بأمراض القلب، رغم وجود بعض المحاذير.

وتبين أن أولئك الذين تخطوا تناول الطعام في الصباح أكثر عرضة بنسبة كبيرة جدا للإصابة بأزمات قلبية.

وللفطور أهمية كبيرة، فهو يحافظ على استقرار ضغط الدم، ما يحمي من المشكلات الصحية.

وقال الباحثون إن الأفراد الذين لا يتناولون وجبة الإفطار، التي تساعد في موازنة مستويات السكر في الدم، يمكن أن يكونوا أكثر عرضة لتناول وجبة خفيفة غير صحية.

وجاءت النتائج التي نُشرت في الكلية الأميركية لأمراض القلب، بعد أيام من إطلاق دراسة مماثلة أظهرت أن الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار والعشاء في وقت متأخر، هم أقل عرضة للنجاة من الأزمة القلبية.