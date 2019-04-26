ساعة واحدة يوميا لطفلك أمام الشاشات.. وإلا

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه ينبغي ألا يقضي الأطفال الصغار أكثر من ساعة يوميا في مشاهدة التلفزيون أو الفيديوهات أو ممارسة ألعاب الكمبيوتر، كما ينبغي ألا يتعرض من هم دون العام الواحد لأي شاشات إلكترونية.

وفي معرض إصدار أول توجيهات لها من هذا القبيل على الإطلاق، قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنه ينبغي أيضا للأطفال دون سن الخامسة أن يمارسوا أنشطة بدنية وينعموا بقسط كاف من النوم لمساعدتهم على اكتساب عادات حميدة مدى الحياة ومنع البدانة وأمراض أخرى في مراحل لاحقة من العمر.

فيما صرّحت الدكتورة فيونا بول، الخبيرة لدى المنظمة الدولية في إفادة صحافية قائلة: "ما نحذر منه هو الإفراط في استخدام الأطفال الصغار لتلك الشاشات الإلكترونية".

وأشارت المنظمة في إرشاداتها إلى الدول الأعضاء إلى أنه ينبغي أن يقضي الأطفال من سن عام إلى أربعة أعوام ما لا يقل عن ثلاث ساعات في أنشطة بدنية متنوعة توزع على مدار اليوم.

وذكرت أن من هم دون عام من العمر ينبغي أن يلعبوا على الأرض ويتجنبوا الشاشات الإلكترونية تماما.

وأضافت أن عدم الانخراط في نشاط بدني يفاقم الزيادة في معدلات البدانة أو زيادة الوزن في أنحاء العالم. ويمكن أن تؤدي البدانة

إلى الوفاة المبكرة جراء أمراض القلب أو السكري أو ارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان.

وقالت بول "تجنب تلك الوفيات يتطلب البدء من سن مبكرة جدا".

وأضافت أن واحدا من بين كل ثلاثة بالغين يعانون حاليا من زيادة الوزن أو البدانة، بينما لا يمارس واحد من كل أربعة بالغين نشاطا

بدنيا كافيا.

ومضت تقول "في الفئة العمرية دون الخامسة، يعاني حاليا 40 مليون طفل في أنحاء العالم من زيادة الوزن. 50% من هذا

الرقم في أفريقيا ومنطقة جنوب شرق آسيا". يشكل ذلك 5.9% من الأطفال على مستوى العالم.