8 أسباب تجعل وجهك يبدو أكبر من سنك.. وهذه هي!

هل سبق لك أن نظرت إلى المرآة وتعجبت لرؤية بعض البقع أو التجاعيد قبل الأوان؟ هل تساءلت كيف ظهرت؟ إن مظاهر الشيخوخة ربما تكون مزعجة إذا ظهرت قبل الموعد أو إذا بدا الوجه أكبر من السن الفعلي، ولكن ربما يكون لم يفت الوقت لتدارك هذه الملاحظات والتخلص من بعض العوامل في نمط الحياة اليومي التي تتسبب في هذه الحالة. إليك 8 أسباب تجعل وجهك يبدو أكبر من سنك، بحسب ما نشرته "Care2".



1. نقص الحماية من الشمس

على الرغم من أن الشمس مصدر مهم لفيتامين D، إلا أن التعرض المفرط لها لا يعامل بشرة الوجه بلطف. "إن حماية وجهك من أشعة الشمس هي أفضل طريقة وحيدة لإبقائه شابا"، وفقًا لكلية طب جامعة هارفارد، التي تقول: "يأتي قدر كبير من الضرر من الأشعة فوق البنفسجية. لذلك يوصى دائما بوضع واق من الشمس". وتقترح الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية حماية الجلد بالملابس، مثل قبعة واسعة الحواف، والسعي للبقاء في الظل كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الاستخدام اليومي لواق من الشمس واسع الطيف، ويقاوم للماء بالإضافة إلى ما لا يقل عن 30 من عوامل الحماية من الشمس.



2. رعاية البشرة الضعيفة

يجب تجنب دعك الوجه بشدة لتنظيفه، أو استخدام منتجات العناية بالبشرة القاسية أو الجافة، ويقتصر الاستخدام فقط على المنتجات الملطفة. تقول الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية: إنه في حالة البشرة الجافة، وهي مشكلة شائعة بخاصة بين كبار السن، فمن المهم تهدئتها بالمرطبات وغيرها من المنتجات. وهذا يمكن أن يجعل التجاعيد أقل وضوحا ولو بشكل مؤقت، كما أنه يحد من حدوث مزيد من الضرر.



3. الوضعية أثناء النوم

بمرور الوقت، يمكن أن تصبح تلك الخطوط، التي تحدثها الوسادة، دائمة على الوجه. وفقًا لما ذكره موقع "كليفلاند كلينك": "تظهر عادةً فروق النوم على جانب الجبهة، بدءًا من الحواجب حتى خط الشعر، وبالقرب من الأصداغ، وكذلك في منتصف الخدين. وتنتج هذه الخطوط بسبب الطريقة التي يتم بها وضع الرأس على الوسادة. ينصح الخبراء بالاستلقاء على الظهر أثناء النوم لتجنب ظهور هذه التجاعيد، ولكن إذا لم يكن بالإمكان ضبط وضع النوم، يمكن تغيير الوسادة إلى نوع نسيج يكون أكثر نعومة وسلاسة لا يؤذي بشرة الوجه.



4. حركات الوجه المتكررة

يؤدي تغضين الجبين أثناء العمل على الكمبيوتر، أو التحديق أثناء القيادة تحت أشعة الشمس، إلى ظهور بعض التجاعيد على الوجه. ومع بلوغ الأشخاص سن الثلاثين والأربعين من العمر، يبدأ الجلد في فقد مرونته، وبالتالي يكون من السهل على تلك الحركات المتكررة بالوجه ترك علاماتها. توضح كليفلاند كلينك أنه يجب، كلما أمكن، تجنب التجهم وتقطيب الوجه.



5. تحسين النظام الغذائي

تشكل جودة النظام الغذائي معيارا مهما في الحماية من ظهور ملامح وجه أكبر سنا مما هو عليه الشخص بالفعل. تشير الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية إلى "أن تناول الكثير من الفواكه والخضراوات الطازجة ربما يساعد في منع الضرر الذي يؤدي إلى شيخوخة الجلد المبكرة. وتشير نتائج الدراسات العلمية إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من السكر أو غيرها من الكربوهيدرات المكررة يمكن أن يسرع من الشيخوخة".



6. التدخين

إن هناك العديد من الأسباب التي تحتم الامتناع عن التدخين، ويعد تجنب شيخوخة الجلد قبل الأوان هو واحد منهم. فبحسب كليفلاند كلينك، "يميل الأشخاص الذين يدخنون إلى أن يكون لديهم تجاعيد أكثر من غير المدخنين من نفس العمر، والبشرة، وتاريخ التعرض للشمس".



7. عدم ممارسة الرياضة

إن ممارسة نشاط بدني متوازن يمكن أن يساعد على جلب توهج صحي للبشرة. "تشير نتائج بعض الدراسات العلمية إلى أن التمرين المعتدل يمكن أن يحسن الدورة الدموية ويعزز الجهاز المناعي"، وفقًا للأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية، التي أشارت أيضا إلى أنه "يجب تذكر أن العرق يمكن أن يكون سببا لتهيج والتهاب البشرة. وبالتالي ينصح بغسل الوجه فور الانتهاء من ممارسة الرياضة باستخدام منظف لطيف.



8. الهاتف الذكي

يؤدي الضوء الأزرق اللون الذي ينبعث من الهواتف الذكية والكمبيوتر المحمول إلى حالات من الأرق، ومن ثم الإصابة من الشيخوخة المبكرة. وأكدت الأبحاث الحديثة أن الضوء الأزرق يؤدي إلى فرط تصبغ أكثر للجلد، بالمقارنة مع التعرض تأثير التعرض للأشعة فوق البنفسجية. ووجدت دراسة أخرى أن الضوء الأزرق يتسبب في إجهاد تأكسدي في الجلد، لذا ينصح الخبراء بتقليل الوقت، الذي يتم استغراقه في استخدام تلك الأجهزة.