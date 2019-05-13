مفاجأة.. المشروبات الغازية لا تساعد على الهضم في رمضان

من المعروف أن للمشروبات الغازية مكانة خاصة عند أغلب الناس، حتى في شهر رمضان ومع توافر المشروبات الخاصة بالشهر الفضيل إلا أن أغلب الصائمين لا يستطيعون الاستغناء عن مشروباتهم الغازية.

وفي الحقيقة أن الصائم قد يفرط في تناولها ظناً أنها تساعد على الهضم، إلا أن هذا اعتقاد خاطئ، حيث يؤكد أخصائيو التغذية أن المشروبات الغازية لا تساعد على الهضم، كما أن تناولها بعد يوم الصيام يؤدي إلى إلغاء دور الإنزيمات التي تساعد على الهضم، ما يؤدي إلى سوء في هضم الطعام.

أما شربها وقت السحور فإنه يزيد من حاجة الجسم إلى السوائل ما يسبب الشعور بالعطش نهاراً، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر والمحليات، ما يجعل الجسم بحاجة إلى كميات وافرة من المياه بعد شربها.

وبالتالي من الأفضل الاعتدال في تناول المشروبات الغازية في شهر رمضان والأيام العادية، ولتسهيل عملية الهضم على الصائم مراقبة كميات الطعام التي يدخلها إلى معدته والانتباه إلى عدم الإسراع بتناول الوجبات.