هكذا تتخلص من الحموضة في رمضان!

من المشكلات الشائعة لدى الصائمين، حدوث حرقة المعدة، والتي تعود إلى أسباب عدة، منها البدء بتناول أطعمة غير مناسبة على وجبة الإفطار مثل المشروبات الغازية، والاهتمام بتناول المخللات والأملاح مع الإفطار والسحور، إضافة إلى التدخين وتناول الأطعمة الدسمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، والحد من تناول الماء، والنوم مباشرة بعد تناول الطعام، وشرب المزيد من القهوة والشاي.

ويشمل التخلص من حموضة المعدة محورين أساسيين، بحسب موقع Daily Medical Info، هما البعد عن مسببات حرقة المعدة والعلاج الدوائي.

كيفية التخلص من الحموضة

هناك بعض الطرق المهمة للوقاية من حدوث الحموضة في رمضان هي:

- تناول بعض الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة، الأرز البني

- تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف خلال السحور يقلل من إفراز حمض المعدة

- تناول الفاكهة والخضراوات يساعد على تنظيم عملية الهضم

- استبدال الأطعمة المقلية بالأطعمة المشوية للحد من حموضة المعدة

- اختيار لحوم ذات دهون أقل، وإزالة جلد الطيور قبل طهيها، يعمل على الحد من الإصابة بحموضة المعدة

- المشي لمدة نصف ساعة بعد تناول الإفطار بساعتين

- تناول من 8-12 كوبا من الماء بين الإفطار والسحور

ومن الأخطاء الشائعة، الاهتمام بتناول المخللات والتوابل مع الأطعمة، والتي تعد من أهم المسببات الأساسية لحدوث الحموضة، إذ تعمل الأملاح الموجودة في المخللات على زيادة إخراج الماء من الجسم، مما يجعله عرضة للجفاف، وزيادة احتمالية الإصابة بحرقة المعدة، خاصة أن بعض الأشخاص يقومون بالحد من تناول الماء بين الإفطار، والسحور.

وصفات للتخلص من الحموضة

كما هناك بعض الوصفات الطبيعية التي تقلل من حدوث الحموضة بدلاً من اللجوء للعلاج الدوائي منها:

- عصير الكرنب: فتناول ملعقتين من عصير الكرنب قبل تناول الطعام يقلل من حدوث الحموضة

- الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12، وحمض الفوليك تقلل من حدوث حموضة المعدة

- الزنجبيل: أظهرت بعض الأبحاث العلمية دور الزنجبيل في مقاومة حموضة المعدة، والذي يستخدم أيضاً لعلاج قرحة المعدة