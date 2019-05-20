التجاعيد.. أنواعها وأسبابها وكيفية الوقاية منها

يمثل ظهور تجاعيد الوجه مشكلة للكبار من الجنسين، ولكنْ هناك أيضاً أنواع من التجاعيد لا ترتبط بالتقدم في السن مثل التجاعيد الديناميكية، وهي التي تظهر على الجبين عند العبوس أو إظهار الدهشة أو الشعور بألم، أو تجاعيد "أقدام الغراب" التي تنتشر حول زوايا الخارجية للعينين عند الابتسام. وترتبط التجاعيد الديناميكية أو "أقدام الغراب" بتغيير تعابير الوجه ومن ثم فإن العضلات تدفع البشرة بطريقة تتسبب في حدوث هذه الطيات الصغيرة، بحسب ما نشره موقع "WebMD".

تجاعيد كبار السن

وتتكون الخطوط الثابتة، المتبقية على الوجه، بعد سنوات من إظهار تعبيرات الوجه وضغط عضلات الوجه على البشرة. وتحدث أيضاً بسبب تعرض الجلد للتلف من الشمس أو التدخين أو سوء الصحة العامة. وتظهر بوضوح عندما يكون الوجه في حالة راحة.

ويوضح الخبراء أن الطيات التي تتكون منها التجاعيد مع التقدم العمر، تحدث نتيجة لتناقص قدرة البشرة على التمدد بمرونة. ويمكن أن تبدأ في الترهل عند خط الفك، الذي يعمل على تعميق التجاعيد بين الأنف والخدين. كما أنه يؤثر على الخط الفاصل بين الخد والذقن أسفل الفم. وربما يتحول جلد العنق إلى ما يسمى أحياناً "عنق الديك الرومي"، أو طيات وثنايا دائرية عرضية عند النساء.

أسباب التجاعيد

من الطبيعي أن تظهر التجاعيد بكثرة مع تقدم العمر، حيث تنقسم خلايا الجلد ببطء أكبر، ويصاحبها تخفف الطبقة الداخلية من الجلد، مع نقصان واضح في البروتينات الموجودة في الجلد. كما يقل الكولاجين، الذي يحافظ على قوة البنية الخارجية للبشرة، ويضطرب إفراز الإيلاستين، الذي يحافظ على مرونتها وعدم ترهلها.

كما يؤدي التعرض للكثير من أشعة الشمس فوق البنفسجية (UV) إلى الإضرار بالكولاجين في البشرة، وبالتالي، يقوم الجسم بإنتاج الكثير من الإيلاستين بشكل غير طبيعي، وتكرار هذه الحالات يجعل الجلد أكثر ثخانة وأقل مرونة، ويصبح أكثر قابلية لظهور تجاعيد عميقة وبقع متنوعة.

نصائح للوقاية من التجاعيد

1- الشمس

ينصح الخبراء بعدم المكوث في الشمس لفترات طويلة والامتناع عن التحديق في الشمس، والتوقف عن كثرة تكرار تعبير ما بالوجه، للوقاية من الإصابة بتجاعيد في أجزاء محددة بالوجه.

إن ارتداء النظارات الشمسية والقبعات يساعد على حماية الوجه من ظهور تجاعيد "أقدام الغراب" في سن مبكرة.

2- النوم

يطلق الخبراء مسمى "نوم الجمال" على الاستيقاظ والخلود للنوم مبكراً ولعدد مناسب من الساعات لأنه يحمي البشرة من التجاعيد ويقلل الترهل المبكر. ويعود السبب في ذلك جزئياً إلى أن قلة النوم الجيد تجعل جسمك يطلق المزيد من هرمون الكورتيزول الذي يكسر الكولاجين والذي يحافظ على نضارة البشرة. ويفضل النوم في وضع الاستلقاء على الظهر لأن النوم على الجانبين أو الوجه يسبب مزيد من الضغط على الخطوط والتجاعيد في الوجه.

3- العناية بالبشرة

يجب غسل البشرة بلطف بضع مرات في اليوم وفي أي وقت تعرق فيه بشدة. وينبغي استخدام كريم مرتين في اليوم للمساعدة على ترطيب الجلد. وينصح بالبقاء بعيداً عن أشعة الشمس (بين الساعة 10 صباحاً و2 ظهراً). وينبغي ارتداء القبعات والنظارات الشمسية مع استخدام كريم جيد واقٍ من الشمس SPF 30، حتى وإن كان الجو غائماً.

4- علاجات طبية

يجد الخبراء أن العديد من أنواع كريم الجلد المصنوعة من فيتامين "A" تقلل من التجاعيد الدقيقة، والبقع الملونة، والجلد الخشن. لكنها أيضاً تؤثر على قدرة البشرة على مقاومة الالتهاب والحروق من أشعة الشمس لذا يجب الانتباه لضرورة استخدامها بعد استشارة طبيب.

تقدم بعض العيادات الطبية المتخصصة علاج للجلد بواسطة التقشير الكيميائي أو الرملي (جلدي) أو الليزر. تشمل العلاجات الأخرى حقن التجاعيد بحشو لتنعيمها، أو حقن سم من أصل نباتي أو حيواني، مثل البوتكس أو ديسبورت أو زويمين، لإرخاء ما تحت العضلات.