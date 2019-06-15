مفاجأة.. فوائد الفواكه والخضراوات تختلف تبعا لألوانها

تتميز الخضراوات والفاكهة بفوائد عديدة لجسم الإنسان، لكن يختلف حجم الفائدة من كل نوع بناءً على لون الخضراوات والفاكهة، منها الأخضر الأصفر والأحمر.

وأوضحت الدكتورة مروة شعير أخصائية التغذية لـ"العربية.نت" أن الخضراوات التي تتميز باللون الأخضر تحتوي على مضادات الأكسدة، وتساعد على تنظيم ضغط الدم، كما تحتوي أيضا على الألياف التي تعمل بشكل كبير على تحسين عملية الهضم، وتحتوي على نسبة كبيرة من الحديد والكالسيوم والماغنيسيوم الذي يعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم، وتُؤثر على صحة الجلد حيث تساعد على منع الجفاف.

كما أشارت إلى فوائد الفاكهة التي تتميز باللون الأحمر، فهي تعمل على وقاية الإنسان من العديد من الأمراض، وذلك لأنها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، خاصة الفراولة، والتوت، والعنب الأحمر، وتعمل على تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

للبشرة أيضا

وأيضاً تحافظ تلك الفواكه على البشرة، حيث تساعد على تأخير ظهور التجاعيد لاحتوائها على فيتامين Cومادة الكولاجين، كما أنها تحتوى على نسبة عالية من الماء ونسبة قليلة جيداً من السعرات الحرارية، ولذلك فهي تعمل أيضاً على الحفاظ على الوزن.

وأضافت شعير أن الخضراوات والفاكهة الصفراء تحتوي أيضاً على نسبة كبيرة من فيتامين A والكثير من الألياف، وكذلك تعد من مضادات الأكسدة وتعمل على تقوية الجهاز المناعي للجسم، وتساعد على عملية الهضم.

كذلك نوّهت إلى أنه وبالرغم من تشابه الألوان بين الخضراوات والفاكهة إلا أن هناك بعض الفاكهة الصفراء تتميز بقدر معين من الفيتامينات والإنزيمات وبقدر أكبر من غيرها، حيث يتميز الأناناس باحتوائه على إنزيم بالبروميلين.

وتنصح شعير بضرورة تناول الفاكهة والخضراوات وهي طازجة، وعدم تخزينها فترة طويلة حتى لا تفقد الكثير من فائدتها.