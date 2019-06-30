أميركيون يعبرون إلى كندا لشراء الإنسولين بسعر أرخص

اجتاز أميركيون الحدود الكندية الأميركية، السبت، سعيا لشراء الإنسولين بأسعار معقولة، ولزيادة الوعي "بأزمة سعر الإنسولين" في الولايات المتحدة.

وبدأت المجموعة، التي أطلقت على نفسها اسم "قافلة إلى كندا"، رحلتها من مدينة منيابوليس في ولاية مينيسوتا، الجمعة، وتوقفت عند صيدلية في مدينة لندن بإقليم أونتاريو الكندي، السبت، لشراء عقار يعالج مرض السكري من النوع الأول.

وقالت نيكول سميث-هولت، العضو في المجموعة، إن عدد المشاركين في الرحلة يصل إلى 20 شخصا تقريبا. وأوضحت أن ابنها توفي في يونيو/حزيران 2017 وعمره 26 عاما لاضطراره لتجزئة جرعة الإنسولين بسبب سعرها المرتفع. وهذه هي المرة الثانية التي تشارك فيها سميث-هولت في مثل هذه الرحلة.

وكانت المجموعة قد دخلت كندا في مايو/ أيار لنفس الغرض. وأفادت سميث-هولت أن أميركيين توجهوا سابقا إلى بلدان مثل المكسيك وكندا للحصول على أدوية أقل سعرا، ويواصلون القيام بذلك.

وذكرت دراسة في يناير/كانون الثاني أن متوسط تكلفة الإنسولين سنويا في الولايات المتحدة زاد للضعف تقريبا عام 2016 إلى 5705 دولارات من 2864 دولارا في 2012.



وغرد كوين نيستروم، المسؤول عن مينيسوتا في منظمة (تي.1 انترناشونال) خلال مايو/ أيار، على تويتر، بأن سعر قنينة الإنسولين في الولايات المتحدة يسجل 320 دولارا، بينما يباع نفس العلاج في كندا تحت اسم مختلف بسعر 30 دولارا فقط.