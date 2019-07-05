7 أنشطة تعزز صحتك خلال فصل الصيف

خلال أيام الصيف، حيث درجات الحرارة المرتفعة وساعات النهار الطويلة، يصاب الأشخاص بالكسل، ويميلون إلى الخمول وعدم الحركة، ما ينعكس سلبا على صحتهم البدنية والنفسية.

وقد تتغير هذه الحالة ببساطة عبر مجموعة من الأنشطة، حيث استطلع موقع "ويب ميد" آراء خبراء صحة في مجالات مثل التغذية واللياقة البدنية، وصحة الفم والعينين، ورصدوا مجموعة من الأنشطة البسيطة التي يمكن للأشخاص ممارستها خلال الصيف، للتمتع بصحة أفضل، ومنها:

1. كوب من التوت يوميا

إذا كنت تريد فعل شيء واحد هذا الصيف لتحسين نظامك الغذائي، فاحصل على كوب من التوت الطازج بأنواعه، أو الفراولة يوميا، حيث سيساعدك ذلك في الحصول على كميات مرتفعة من مضادات الأكسدة، التي قد تساعد في منع تلف الأنسجة، وتقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بالعمر.

ويساعد التوت الأزرق والبري، والفراولة أيضا، في الحفاظ على انخفاض مستويات الكوليسترول في الدم، كما يقي من بعض أنواع السرطان.

2. البستنة

لتحسين مستويات التوتر لديك، قم بزراعة حديقة صغيرة، أو صندوق زهور في الشرفة الخاصة بمنزلك، وإذا كانت المساحة لديك محدودة، فقم بزراعة بعض أواني الزهور في الداخل أو في الخارج.

وأفاد خبراء بأن مجرد وضع يديك في التربة عند رعاية نباتاتك الصغيرة، ولمس الزهور والأوراق الخضراء، فإن ذلك النشاط الخفيف يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الإجهاد العقلي والتوتر.

3. خيط الأسنان

يمكنك تنظيف أسنانك باستخدام الخيط الطبي المخصص لذلك، أثناء القراءة، أو عند مشاهدة التلفاز، وستكون المهمة سهلة.

وأثبتت الدراسات أن خيط الأسنان يقلل البكتيريا الموجودة في الفم، ما يحسن الصحة العامة للجسم.

4. الرياضة في الهواء الطلق

يمكنك أن تختار نشاطا واحدا في الهواء الطلق يوميا، كممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة، أو القيام بنزهة وسط الحدائق، أو ممارسة ألعاب رياضية بصحبة عائلتك، مثل ركوب الدراجات أو السباحة.

وتعتبر ممارسة أنشطة رياضية جماعية، فرصة رائعة لتحسين الصحة العامة، وتقوية الروابط الأسرية.

5. النظارة الشمسية

لحماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية التي تطلقها الشمس في أوقات الذروة، يستحسن ارتداء النظارة الشمسية خلال العمل أو اللعب.

وتمنع النظارات الشمسية الواقية حوالي 99% من الأشعة فوق البنفسجية، ما يساعد على الوقاية من إعتام عدسة العين، وكذلك الإصابة بالتجاعيد حول العينين.

وعند ممارسة الرياضة أو القيام بمهام مثل البستنة، يمكنك ارتداء النظارات الواقية أيضا.

6. حان وقت العطلة

يمكنك تحسين صحة قلبك، عبر الاستفادة من جدول الصيف غير المزدحم، وتخصيص وقت لقضاء عطلة صيفية، للاسترخاء والاستجمام بعيدا عن روتين الحياة اليومية.

العطلة الصيفية لها فوائد متعددة، حيث تساعد في خفض ضغط الدم، ومعدل ضربات القلب، وهرمونات التوتر مثل "الكورتيزول"، ما يسهم في الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

7. النوم جيدا

من الجيد أن تقاوم الرغبة في البقاء مستيقظا خلال أيام الصيف الطويلة، وبدلا من ذلك، انتبه إلى معدل النوم لديك، عبر تنظيم الوقت والحفاظ على مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ يوميا، والابتعاد عن شرب المنبهات كالقهوة والشاي قبل 3 ساعات من وقت النوم ليلا، للحصول على قدر كافٍ منه، يقدره الخبراء بـ 7 إلى 8 ساعات.