10 مكونات غريبة تخفّف من حدة ضربات الشمس على البشرة

تلعب بعض المكوّنات المتوفرة في منازلنا دوراً فعالاً جداً في تهدئة احمرار البشرة والحروق السطحيّة، التي نصاب بها نتيجة ضربات الشمس. تعرّفوا عليها فيما يلي واكتشفوا مدى فعاليتها.

خل التفاح أو الخل الأبيض

يُضفي الخل إحساساً بالانتعاش على البشرة المصابة بحروق الشمس، تكفي إضافة ملعقتين كبيرتين من الخل إلى مقدار كوبين من الماء البارد، وتبليل منشفة نظيفة بهذا الخليط ثم تطبيقها على الحروق.

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يمكن أيضاً وضع هذا الخليط في عبوة رذاذة لرشّه مباشرةً على البشرة، أو يمكن إضافة فنجانين من الخل إلى مياه حمام بارد للحصول على المفعول المهدئ نفسه.

ولكن تذكري أن الخل يجفف البشرة ولذلك عليكِ بتطبيق كريم مرطّب بعد استعماله.

الخيار

يُساعد قناع الخيار على تهدئة حروق ضربات الشمس بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمهدئة للألم.

لتحضيره يكفي تقطيع حبتين من الخيار ووضعها في الخلاط الكهربائي للحصول على هريسة، يتم وضعها مباشرةً على البشرة وتركها حتى يهدأ الشعور بالحرارة والوخز.

مكعبات ثلج الصبار

احتفظي في الثلاجة بمكعبات ثلج مصنوعة من جل الصبار، لتحضيرها يكفي وضع جل الصبار في إناء تحضير مكعبات الثلج، ثم وضعه في الثلاجة لعدة ساعات.

يمكن تمرير هذه المكعبات على ضربات الشمس التي تطال الوجه والجسم لتهدئتها وترطيب البشرة في الوقت نفسه.

الأسبيرين

يمكنكِ الاستعانة بالأسبيرين لتحضير مرهم مضاد للالتهاب، تطبقينه على ضربات الشمس.

يكفي هرس حبتين من الأسبيرين لتحويلها إلى بودرة، ثم خلطها بالقليل من الماء، للحصول على عجينة رخوة توضع على أماكن الحروق لتهدئتها.

البطاطا

للتخفيف من حدّة الألم المرافق لضربات الشمس، استعيني بالبطاطا فهي تحتوي على النشا الذي يلعب دور مضاد طبيعي للالتهاب.

يمكنكِ تقطيع البطاطا إلى رقائق، وتطبيقها مباشرةً على البشرة، أما الأفضل فيبقى هرس حبات البطاطا النيئة في الخلاط للحصول على عصير تطبقين ضمادات منه على بشرتكِ.

أكياس الشاي

يساعد الشاي على تهدئة ضربات الشمس وتأمين الانتعاش للبشرة. انقعي 3أكياس من الشاي الأسود نوع "إيرل غراي" في ليتر من الماء الساخن لعشر دقائق ثم اتركي هذا النقيع حتى يبرد. وعندما يصبح بحرارة الغرفة طبّقيه مباشرةً على أماكن ضربات الشمس. اتركي بشرتكِ تمتصّ السائل دون مسحه عنها ويمكنكِ تكرار هذه الطريقة عدة مرات في اليوم.



الزبادي

يحتوي الزبادي على أنواع البروبيوتيك، التي تساهم في تهدئة الألم المرافق لضربات الشمس، كما تخفف من الاحمرار، وتساعد على ترميم البشرة.

يكفي تطبيق الزبادي مباشرةً على الحروق، وتركه لمدة ربع ساعة ثم غسل البشرة بالماء البارد.

الطماطم

تساعد الطماطم على تهدئة ضربات الشمس والتخفيف من احمرار البشرة.

يكفي تقطيع حبة طماطم إلى نصفين وتمريرها على البشرة لتهدئة الألم والتخفيف من الاحمرار بشكل فوريّ.

عصير الليمون

إن الفيتامين C الموجود في عصير الليمون يساعد البشرة على محاربة ضربات الشمس.

يكفي عصر 3 حبات من الليمون، وإضافة عصيرها إلى فنجانين من الماء البارد، انقعي قطعة قماش نظيفة بهذا الخليط، ثمّ طبّقيها على أماكن الحروق لمدة 15 دقيقة، على أن يتمّ تكرار ذلك لثلاث مرات متتالية.

صودا الخبز

تساعد صودا الخبز في تهدئة الشعور بالانزعاج المرافق لضربات الشمس في غضون دقائق كما تخفف من الاحمرار. يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز مع القليل من الماء، للحصول على عجينة رخوة تطبقينها على الحروق لتهدئتها مباشرةً.