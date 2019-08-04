من "الأطعمة الفائقة".. للقرارات السليمة عليك بـ"الكرز"!

لا تستطيع البيوت عادة في فصل الصيف الاستغناء عن فاكهة الكرز، تلك الفاكهة الحمراء اللذيذة، لكن وبعيدا عن مذاقها الحلو ولونها الجذاب فقد كشفت دراسة لجامعة ديلاوير في الولايات المتحدة الأميركية عن فوائد مذهلة للكرز.

وأثناء البحث، أشارت نتائج الدراسة إلى أن تأثير الكرز المفاجئ على الذاكرة البصرية والجوانب الأخرى من الأداء المعرفي للإنسان قوي جدا، حيث يؤثر الكرز على الذاكرة البصرية والأداء المعرفي، فضلاً عن دوره في خفض ضغط الدم والكوليسترول.

وقارن الأطباء القدرات المعرفية لـ37 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 65 و80 عاما، نصفهم دأب على شرب عصير الكرز، بينما تناول النصف الآخر أدوية وهمية. فتوصلت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين شربوا عصير الكرز بدت عليهم تطورات إدراكية، وتحسن لديهم نظام تدفق الدم إلى المخ، ما أدى إلى تحسن الذاكرة واتخاذ القرارات بشكل أفضل.

يذكر أن الكرز يعد من الأطعمة التي يطلق عليها الخبراء لقب "الأطعمة الفائقة"، وذلك لاحتوائها على مجموعة واسعة من المركبات النشطة بيولوجيا، بما في ذلك البوليفينول، المرتبطة بالعديد من الفوائد الصحية.