سجائر إلكترونية "مشتبهة" بإصابة العشرات في أميركا

أدخل عشرات الأشخاص غالبيتهم من المراهقين إلى المستشفى في الولايات المتحدة بسبب مشاكل في الرئتين سجلت في الأسابيع الأخيرة مع عامل مشترك بينهم جميعاً وهو تدخين سجائر إلكترونية مع عدم ثبوت أن تكون هذه الأخيرة مسؤولة عن هذه الإصابات.

وسجلت أجهزة الصحة في ولايات إيلينوي ومينيسوتا وويسكنسن في شمال البلاد، حالات سعال وضيق في التنفس وتعب ودوران.

موضوع يهمك أعلن مسؤول في إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية أن الإدارة ستحظر اعتباراً من الأسبوع المقبل بيع السجائر الإلكترونية... أميركا "تواجه" المراهقين..حظر نكهات السجائر الإلكترونية صحة

وقد سجلت 30 حالة في الإجمال وفتح تحقيق في 22 منها.

وقال مسؤولون في الولايات الثلاث إنه من المبكر تحديد ما إذا كانت هذه المشاكل مترابطة.

وأوضح توماس هوبت المتخصص في مشاكل التنفس في جهاز الصحة في ويسكنسن "حتى الآن يبرز تدخين السيجارة الإلكترونية على أنه العامل المشترك الوحيد بين كل هذه الحالات لكننا نحاول توسيع أبحاثنا لكي لا نغفل أي شيء".

وقد دخن بعض الشباب القنب الهندي في سجائر إلكترونية أيضاً.

والسجائر الإلكترونية متوافرة في الولايات المتحدة منذ العام 2006 ويعتبر العلماء حتى الآن أنها أقل ضرراً من السيجارة العادية.

وهي منتشرة جداً في صفوف الشباب في الولايات المتحدة فقد دخن هذه السجائر 3,6 ملايين تلميذ في مدارس تكميلية وثانويات في 2018 على ما تفيد مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).